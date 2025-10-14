免費「大腸癌篩檢」40歲就可以做 定期篩檢可降40%死亡率

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
早期大腸癌存活率高達90%，國健署呼籲，中高齡及男性族群應提高警覺，定期接受篩檢。本報資料照片
早期大腸癌存活率高達90%，國健署呼籲，中高齡及男性族群應提高警覺，定期接受篩檢。本報資料照片

根據國內研究，超過50歲後，終其一生都沒有接受大腸癌篩檢，罹患率約7%，等於每15個人就有一位會罹癌。「這比例不低，值得大家警惕。」台大醫院企劃管理部主任邱瀚模表示，大腸癌威脅國人健康，國健署自114年起，擴大篩檢對象為45歲至74歲民眾及40歲以上有家族史者，但篩檢率仍待加強。

邱瀚模指出，定期篩檢可減少34%晚期大腸癌發生率，降低40%死亡率。不過，依社區研究顯示，50至75歲的民眾，至少有篩過一次者，大約7成左右，仍有許多人缺乏健康意識。大腸癌如果早期發現，存活率高達90%；相反的，進展至第四期才診斷出來，5年存活率只剩15%。

國健署自今年起，擴大大腸癌篩檢對象為45至74歲民眾及40至44歲有家族病史者，每2年可接受一次公費糞便潛血檢查，截至9月24日，大腸癌篩檢人數為138.6萬人，較去年同期106.7萬人提升近3成。國健署署長沈靜芬呼籲，符合篩檢資格且2年內尚未進行篩檢的民眾，應把握預防時機。

根據113年死因統計資料顯示，大腸癌位居10大癌症死亡人數第3名，造成死亡人數7007人。而癌症登記資料顯示，111年大腸癌發生病例計1萬7643人，約每29分47秒就有1人罹患大腸癌，其中88%發生於50歲以上，且男性的大腸癌發生率與死亡率皆高於女性。

現行糞便潛血檢查相當精準，若檢查結果是陽性，一定要接受大腸鏡檢查。實證顯示，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險則更達2.8倍。邱瀚模提醒，陽性個案未進行大腸鏡追蹤，未來死於大腸癌風險增加64%。

隨著國人飲食西化，大腸癌與各種慢性疾病息息相關，後天的不良生活習慣或飲食習慣皆會導致身體發炎，肥胖、糖尿病、新陳代謝症候群等，確實會增加罹癌風險。大腸癌早期無明顯症狀，除均衡飲食及多運動外，定期大腸癌篩檢是最關鍵的預防方法。

