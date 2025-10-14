空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

邱顯智表示自己有位在華航擔任空服員的當事人，日前拿到榮總開立的醫囑，寫著「考量個案在現階段左腳踝的病況可能於搭乘公共交通工具通勤中再受傷，建議讓個案休養，暫時不適合地勤工作…」，但幾天後，這名當事人竟被要求回公司做地勤的工作。

他說，華航還安排通勤交通車供這名空服員搭乘，但位置卻是坐在司機旁邊，因為空間狹窄，腳都無法伸直，邱顯智非常不滿地說，「到底華航的長官們，是對榮總職業醫師的專業有質疑，還是中文閱讀能力出了問題？而到底誰在縱容這些航空公司的高層長官們，可以ㄧ再不顧拖著病體空服員的健康，要求他們繼續工作？」

邱顯智透露當事人遇到晴空亂流，導致腳跌斷，卻還設想公司會給予妥善照顧，但回到桃園機場並上了救護車，公司竟然沒有半個人陪同就醫，也沒有一個人通知家屬，反而是急診室醫護人員詢問「你穿著制服，請問要通報職災嗎？你公司怎麼沒有半個人在這？」但因為公司沒有通知家屬，等到家人趕來簽手術同意書，已經耽擱了好幾個小時。

他感嘆這名可憐的空服員，每天都要在「腳都伸不直」的交通車上通勤，假如如同醫師所說在通勤中「再受傷」，不知道長官們算不算故意傷害罪？