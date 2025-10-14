快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

聯合新聞網／ 綜合報導
律師邱顯智。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
律師邱顯智。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

邱顯智表示自己有位在華航擔任空服員的當事人，日前拿到榮總開立的醫囑，寫著「考量個案在現階段左腳踝的病況可能於搭乘公共交通工具通勤中再受傷，建議讓個案休養，暫時不適合地勤工作…」，但幾天後，這名當事人竟被要求回公司做地勤的工作。

他說，華航還安排通勤交通車供這名空服員搭乘，但位置卻是坐在司機旁邊，因為空間狹窄，腳都無法伸直，邱顯智非常不滿地說，「到底華航的長官們，是對榮總職業醫師的專業有質疑，還是中文閱讀能力出了問題？而到底誰在縱容這些航空公司的高層長官們，可以ㄧ再不顧拖著病體空服員的健康，要求他們繼續工作？」

邱顯智透露當事人遇到晴空亂流，導致腳跌斷，卻還設想公司會給予妥善照顧，但回到桃園機場並上了救護車，公司竟然沒有半個人陪同就醫，也沒有一個人通知家屬，反而是急診室醫護人員詢問「你穿著制服，請問要通報職災嗎？你公司怎麼沒有半個人在這？」但因為公司沒有通知家屬，等到家人趕來簽手術同意書，已經耽擱了好幾個小時。

他感嘆這名可憐的空服員，每天都要在「腳都伸不直」的交通車上通勤，假如如同醫師所說在通勤中「再受傷」，不知道長官們算不算故意傷害罪？

空服員 華航 邱顯智

延伸閱讀

長榮空服員抱病執勤亡 洪申翰：強化專案勞檢「不會只聽公司一方之言」

和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

為何長榮空服員不敢請假？同行曝「懲罰機制」：做22年沒請過一天

驟逝空服員出殯 長榮航派員致祭 胞妹：盼姊姊的死能改變職場文化

相關新聞

烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂，中天記者林宸佑也在臉書質疑「烏山頭水庫...

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

流感疫情升溫，上周類流感症狀患者們急診就診人數雖有下降，然因連假部分門診關診，急診就診比率提升。台大醫院急診人數仍多，等...

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

流感上周新增重症75例、10死 疾管署：今年流感重症人數同期第3高

衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，主因受連假...

產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。