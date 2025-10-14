高雄再爆本土登革熱！30多歲女因發燒、骨痛確診 追感染源疑在公司

衛福部疾管署今公布新增1例高雄市本土登革熱病例，高雄市楠梓區30多歲女性，10月上旬出現發燒、肌肉痠痛、骨頭痛及全身無力等症狀至就醫，於當日通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。疾管署發言人曾淑慧表示，個案目前住院治療中，密切接觸者目前皆無症狀。不過當時採檢經基因定序發現該個案同公司、不同樓層的同事為菲律賓境外移入個案一樣，但感染源仍有待釐清。

疾管署表示，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為住家及工作地，研判為本土病例，為找出隱藏個案，衛生單位已於社區進行擴大疫調約500人，採檢皆為陰性，並針對確診個案居住地及工作地周邊進行緊急防治工作，加強病媒蚊密度調查、孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾配合相關防治措施，防範疫情擴散。

曾淑慧表示，個案感染登革病毒第一型，與8月份鼓山區、三民區本土登革熱群聚的第二型不同，已完成病毒基因定序，雖和該個案同公司、不同樓層的同事為菲律賓境外移入個案一樣，但仍將進一步釐清可能感染源。

依據疾管署統計，今年截至10月13日累計21例本土登革熱確定病例，分別居住於高雄市13例、桃園市6例、宜蘭縣及台北市各1例，無重症及死亡病例；另累計202例境外移入病例，為近6年同期次高2020年至2024年介於9至228例，多自東南亞國家移入占91%，以印尼58例為多，其次為越南50例、菲律賓25例及泰國21例。

疾管署說，全球登革熱疫情持續，今年迄今累計報告逾426萬例病例及3千餘例死亡，所分布之101個國家、地區，以美洲疫情較為嚴峻，巴西、哥倫比亞及墨西哥等國病例數為多；近期亞洲鄰近國家中國疫情上升，孟加拉疫情處高點波動，孟加拉、越南、斯里蘭卡及柬埔寨等國今年病例數高於去年同期；非洲亦發生疫情，以蘇丹、馬利等國病例數為多。

疾管署提醒，近期氣溫仍適合蚊子活動及生長，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避DEET、派卡瑞丁Picaridin或伊默克IR-3535等有效成分之防蚊藥劑。