快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

防黑心豬腸流竄市面 北市抽驗366件未檢出過氧化氫

中央社／ 台北14日電
防止民眾吃下百威食品用工業級過氧化氫漂白的豬腸，北市衛生局自7日起稽查市售豬腸，最新統計至14日上午10時，累計稽查561家次、驗366件豬腸，均未檢出。圖／中央社（台北市衛生局提供）
防止民眾吃下百威食品用工業級過氧化氫漂白的豬腸，北市衛生局自7日起稽查市售豬腸，最新統計至14日上午10時，累計稽查561家次、驗366件豬腸，均未檢出。圖／中央社（台北市衛生局提供）

百威食品用工業級過氧化氫漂白腸流入4縣市，除重罰、停業、查封庫存，為防誤食，北市衛生局今天說，7日至14日上午10時，累計稽查561家次、抽驗366件豬腸，均未檢出。

對比台北市衛生局前次於12日發布，從7日到12日上午10時止，累計稽查483家次、抽驗276件豬腸產品，全數未檢出過氧化氫；今天發布的數據，增加稽查78家次及抽驗90件豬腸。

台北市為全國主力消費市場，事發以來，北市衛生局除盤查中盤商利太肉店時發現，其從6月起向百威食品購買674公斤豬腸，每月批貨給林記麻辣豆腐店約100到120公斤，總計440公斤，其餘234公斤則賣給不特定市場散客。

衛生局並已於4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸。截至7日為止，累計下架並封存145公斤豬腸，包含對從外縣市採購豬腸的阿宗麵線下架並封存75公斤。

衛生局補充，其實低濃度的過氧化氫可經由人體腸道觸酶分解；若有民眾食入豬腸後有明顯嘔吐、腹痛症狀，請立即就醫治療。其次，買回的豬腸可開鍋蓋水煮，透過水蒸氣揮發作用，加上用水浸泡、多次換水，即可去除殘留的過氧化氫。

衛生局 北市 食安

延伸閱讀

稽查量增！議員憂萊豬若讓步稽查人力恐不足 北市衛生局：滾動調整

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

不只孩童玩耍..北市信義區這處遊戲場升級訴求親子同樂

北市士林文昌街民宅大火 猛竄濃煙火苗 警消搶救中

相關新聞

烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂，中天記者林宸佑也在臉書質疑「烏山頭水庫...

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

流感疫情升溫，上周類流感症狀患者們急診就診人數雖有下降，然因連假部分門診關診，急診就診比率提升。台大醫院急診人數仍多，等...

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

流感上周新增重症75例、10死 疾管署：今年流感重症人數同期第3高

衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，主因受連假...

產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。