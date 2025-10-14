快訊

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市民眾多在連假出遊、返鄉，因此連假尾聲至收假首日，急診病人數才會明顯增加，不過實際觀察，這些患者多為輕症，雖造成來診人數大增，但非導致急診壅塞主因。連假疏運示意圖，本報資料照片。
流感疫情升溫，上周類流感症狀患者們急診就診人數雖有下降，然因連假部分門診關診，急診就診比率提升。台大醫院急診人數仍多，等待住院人數達125人，該院急診醫學部主任張維典表示，北市民眾多在連假出遊、返鄉，因此連假尾聲至收假首日，急診人數才會明顯增加，不過實際觀察，這些患者多為輕症，雖造成來診人數大增，但非導致急診壅塞主因。

台大醫院在春節長假期間，因應基層診所未開診，會增開類流感門診服務病人。張維典表示，國慶連假類流感症狀病人雖增加，但本次未增開門診，而是以原值班人員消化來診病人，觀察多數病人為輕症患者，經診斷如證實為流感患者，符合抗病毒藥物開立條件者，多給藥後請病人回家休息，未確診病人，則會開立症狀舒緩藥物，同樣請病人反家休養。

張維典表示，北部民眾多選擇在連假期間返鄉、出遊，收假回台北後，多在連假尾聲，或恢復上班後，才開始至醫院就醫，本次連假台大醫院病人也是在周日、周一開始增加，其他縣市情況則可能不同，民眾返家關心父母健康狀況，若發現異狀便帶他們就醫，會產生「假日孝子」效應，也可能讓急診就醫人數在連假初期上升。

張維典指出，隨流感升溫，類流感病人確實增加，但實際觀察，中重症類流感症狀，包括併發呼吸衰竭，需使用重症加護病房的病人比率並未上升，多數都是輕症病人，因門診休診至急診就醫，雖不至於造成急診壅塞，但若同時間來診人數大增，也會對醫療量能造成壓力，近期衛福部健保署推出假日急症中心（UCC），可望紓解這類輕症病人就醫需求，他樂觀其成。

為吸引人才支援UCC開診，開出醫師白班1萬5000元、夜班2萬元高薪，外界關注是否導致醫院人才流向UCC。對此，張維典指出，UCC非常態性工作，僅為少數假日支援，對醫師而言吸引力有限，且依目前規劃，支援醫師以基層醫療醫師為主，不希望醫院醫師流失，反造成醫院急診工作加重，不過，後續基層醫師是否有足夠人力，是否需要醫院人力支援，目前仍無法預測。

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

