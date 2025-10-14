烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂。圖／取自台南市政府官網
台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂，中天記者林宸佑也在臉書質疑「烏山頭水庫水質檢測多次驗出清潔劑濃度」。對此，農業部今澄清，烏山頭設置光電清洗是使用「清水｣，並未使用清潔劑，檢測結果中的陰離子界面活性劑屬環境常見的微量物質，濃度遠低於法定標準與汙染基準值，屬自然背景濃度，非汙染異常現象。

烏山頭水庫設置光電板引發關注，經濟部能源署雖表示不會用清潔劑清洗，但中天記者質疑，烏山頭水庫的水質檢測數據顯示，從2023年至今的7波檢測，其中5波檢出清潔劑濃度，雖然數值符合標準，但源頭來自哪？

對此，農業部表示，經查陰離子界面活性劑是環境中常見的微量成分，水庫中天然陰離子活性介面劑的主要來源可能包括藻類與水生植物代謝物、動植物遺體與有機物分解等天然生物界面劑。

農業部表示，歷次檢測結果值(未檢出~0.07 mg/L)，遠低灌溉水質基準值(5.0mg/L)，及環境部所訂飲用水水質標準最大容許值(0.5 mg/L)，水體檢測出測值係屬於一般環境背景濃度，並非汙染異常現象。

農業部進一步說，自來水公司今年第2季的水質檢測顯示，烏山頭淨水場陰離子界面活性劑（mg/L）測值是ND，亦即「未檢出」（Not Detected），更是遠遠低於最大限值0.5。

農業部強調，烏山頭設置光電清洗是使用「清水｣，並未使用清潔劑，農業部農田水利署嘉南管理處密切監督廠商確實執行清洗作業，確保不影響水庫水質。

烏山頭水庫 水質 農業部

