流感上周新增重症75例、10死 疾管署：今年流感重症人數同期第3高

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部疾管署今公布第41周類流感其中流感併發重症病例上周新增75例、10例死亡，經統計皆未接種過流感疫苗，且8成以上有慢性病史。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，主因受連假部分門診休診影響，急診就診病例百分比仍有13.6%，評估現在仍處流感流行期。流感併發重症病例上周新增75例、10例死亡，經統計皆未接種流感疫苗，且有8成以上有慢性病史，重症人數近10年同期第3高。

疾管署防疫醫師鄒宗珮表示，此次新增的重症死亡案例中，有一位68歲男性本身有心血管及慢性呼吸道相關疾病，先前發燒、咳嗽後，10天內演變成肺炎後死亡。65歲以上這類族群是催打族群，建議有慢性病史都要接種，根據疾管署統計若有施打民眾，重症機率可減少75％、死亡機率減少65％。

依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第41周類流感門急診就診計13萬7988人次，較前一周下降10.2%，主因為連續假期部分門診休診影響，目前處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

不過，上周新增75例死亡、10例死亡個案，其中75例分別為未滿10歲至90歲以上，感染型別，為30例A型H1N1、42例A型H3N2、3例A型未分型，均未接種流感疫苗，87％、具慢性病史。10例死亡病例50多歲至90歲以上，感染型別為4例A型H1N1、5例A型H3N2、1例B型，均未接種流感疫苗，90％、具慢性病史。

疾管署副主任李佳琳說明，近10個流感季流感併發重症確定及死亡病例同期統計，今年重症病例為同期第3高。

疾管署說，第41周新冠門急診就診計1659人次，較前一周下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期流感流行型別以A型為多，日本於10月3日宣布進入流感流行期，較去年提早5周，香港流感處高點，主要流行型別為A型H3N2。

曾淑慧表示，目前觀察流感有有下降趨勢，不過仍要看這2周就診狀況，且疫苗施打率持續增加，且擴大提供口服抗病毒藥物，會持續觀察這2周有沒有緩步下降。

疾管署呼籲，疫苗接種約需2周的時間才能獲得足夠保護力，請民眾儘早前往合約院所接種流感及新冠疫苗。出現危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓，應盡速就醫。今年約有4400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

