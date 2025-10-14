創利空間攜手侯林設計 打造高雄車站共感空間、重塑場域嶄新人文體驗

友達（2409）子公司達擎專注將顯示解決方案導入多元垂直場域應用，其下以場域數位整合服務見長的創利空間參與《高雄車站共感空間》公共藝術計畫，擔任視覺科技整合執行夥伴。憑藉深厚的顯示解決方案核心能力，加乘豐富的跨域整合經驗，創利空間於「看時間」、「染色彩」與「映回憶」三大作品區中，透過對顯示介面、環境條件、展演內容與光影色彩的精準技術調校，展現全方位無縫整合的專業，協助策展團隊與藝術家將設計理念透過科技手法完美演繹，進一步拓展創作的想像邊界，讓車站不僅是交通節點，更成為承載文化記憶、映現城市價值的公共舞台。

《高雄車站共感空間》由侯林設計與德國URBANSCREEN團隊共同策劃，取材自臺灣傳統廟埕精神，結合當代表演、聲音、音樂、光影與互動裝置等多元形式，以「共時、共鳴、共感」為策展主軸。而時鐘可以說是車站再平凡不過卻如同北極星般的指標象徵，策展團隊便結合在地的航海文化，為高雄車站打造了一座以「看時間」為名的天文鐘作品，可在時間、天象星盤，以及融合空間氛圍間生動展演，為高雄車站打造最新的時間感。創利空間在「看時間」這項作品上，針對採用異形切割的圓形LED鐘面、顯示特性，與整座鐘體結構間的精密整合提供技術指導，包含將造型特殊的大型指針穩定結合於LED顯示面上，並將作品之戶外耐候性與維護保修等面向全面兼顧，讓時間的藝術得以在高雄車站穩定綻放、恆久閃耀，成為旅人與時間共感的起點。

「染色彩」作品以高雄車站天棚上的2700片鋁製雲朵裝飾為載體，創利空間協助藝術團隊將合計約達1萬6,600平方公尺的雲朵染上繽紛色彩，展現多元層次與豐富意境。從硬體設備規格設定、光影軟體串接到現場裝設調校，創利空間確保每一道光線準確落在雲朵表面，層次分明、無誤差交疊，成功將藝術構想轉化為具象且動人的視覺體驗。

「映回憶」則以高雄車站老站體為主角，透過建築光雕技術，將其搬遷與重返城市中軸線的歷程轉化為動態光影，呈現城市記憶的回歸與場域精神的延續。創利空間在此作品中，不僅協助設計團隊精準呈現建築線條與歷史意象，並於設計階段納入交通安全考量，調整投影角度與亮度，避免干擾車流視線，展現高度整合的技術能力與公共空間的敏感度。

達擎智慧零售方案整合事業協理暨創利空間董事長林培弘表示，「達擎長期深耕多元垂直場域，致力以智慧化與顯示科技結合的解決方案，協助客戶實現空間轉型與價值提升。創利空間在本次高雄車站公共藝術計畫中，以紮實的軟硬整合實力，成功串接在地與國際藝術團隊的文化敘事，展現科技作為敘事媒介的潛力。我們將持續推動更多跨界融合的創新應用，協助客戶實現空間轉型與價值提升。」

侯林設計創始人林宛蓁表示，「高雄車站共感空間計畫將歷史文化轉譯為創新形式，重新定義車站的都市角色，創利空間擔任視覺科技整合執行夥伴，在極具挑戰的空間條件中，將創意構想在公共場域中具體實現，實現藝術與科技的無縫融合，是促成作品成功的關鍵力量。」

交通部鐵道局表示，本計畫是車站空間升級的重要里程碑，透過藝術語言與市民對話，重現城市記憶與情感連結，不僅提升了高雄車站的感官體驗與文化識別，更為公共藝術在交通場域的應用樹立新典範。