北市豬腸專案稽查 561家全數「未檢出」過氧化氫

為維護消費大眾飲食安全，台北市衛生局自7日啟動市售豬腸產品專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水），主動加強稽查本市夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲業等場域，截至14日10時止，已累積稽查561家次、抽驗366件豬腸產品，皆「未檢出」過氧化氫。

北市衛生局將持續就肉品、內臟及相關加工食品，進行食品添加物、動物用藥殘留等項目進行抽驗把關，如有查獲違法使用添加物或動物用藥殘留過量，將視違規情節及依食品安全衛生管理法18條及47條處3萬至300萬元罰鍰或同法第15條及44條處6萬至2億元。

北市衛生局呼籲，食品業者選購使用原料應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。合法的過氧化氫可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品、除麵粉及其製品以外之其他食品，惟食品中不得殘留。民眾可藉由開水烹煮並將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡及多次換水即可去除過氧化氫的殘留。低濃度的過氧化氫可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。