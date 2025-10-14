流感公費疫苗已接種212萬劑 啟動開口合約20萬劑11月上旬配送各縣市

衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，不過仍處流感流行期。疾管署發言人曾淑慧表示，公費流感疫苗已經打了212萬劑，因此啟動開口合約20萬劑，預計11月上旬依各縣市接種比例配送。

曾淑慧表示，今年第41周類流感門急診就診計13萬7988人次，較前一周下降10.2%，主因為連續假期部分門診休診影響，目前處流感流行期；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。

曾淑慧說，雖有微幅下降，但國內仍處於流行期，流感公費疫苗自10月1日起至今，已接種212萬劑，今年較為踴躍。公費流感疫苗今年提供648劑，因此啟動開口開口合約採購20萬劑疫苗，包括國光8萬，以及東洋、賽諾菲、GSK各4萬，除了提供花蓮光復居民及相關志工外，也會依各縣市公費接種比例配送，預計11月上旬配送完畢，提醒高風險族群盡速接種。

第41周新冠門急診就診計1659人次，較前一周下降16.7%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期流感流行型別以A型為多，日本於10月3日宣布進入流感流行期，較去年提早5周，香港流感處高點，主要流行型別為A（H3N2），不過全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢。

曾淑慧說，新冠疫情從6月初高峰持續18周下降，國內仍在低點，但國外日、韓、美於高點波動升溫，目前新冠到目前接種56萬多劑，跟流感相比還是較少。提醒感染新冠重症是流感重症的2倍，且疾管署統計，新冠重症個案都沒接種疫苗，呼籲符合資格要盡速接種。

公費流感疫苗已於10月1日分2階段開打，第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者等11類對象；第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。且10月1日起至10月31日止，疾管署擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費流感抗病毒藥劑，以把握用藥時機。