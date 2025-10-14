快訊

35歲男「三高失控」險截肢！靠吃菇逆轉 三個月狂甩10公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
菇類富含膳食纖維、多醣體等營養素，不僅能抗發炎、強化免疫系統，還有助於穩定血糖、保護心血管，是控制三高的飲食利器。本報資料照片
菇類富含膳食纖維、多醣體等營養素，不僅能抗發炎、強化免疫系統，還有助於穩定血糖、保護心血管，是控制三高的飲食利器。減重專科醫師楊智雯分享，一名35歲上班族男子因三高控制不佳、下肢血管阻塞，差點面臨截肢危機，在配合飲食調整、運動與服藥後，健康狀況大幅改善，糖化血色素三個月內從8.5%降至6.0%。

楊智雯在臉書表示，該名男子身高165公分、體重80公斤，擔任業務工作，日常應酬頻繁，導致血壓飆高至160mmHg、三酸甘油酯高達600mg/dL（正常值應低於150），低密度膽固醇190mg/dL，糖化血色素則為8.5%，數值幾乎全面失控。

該名男子就醫時自述走路小腿經常痠痛、如同抽筋，休息後稍有改善。楊智雯檢查後發現，患者足背動脈搏動微弱、皮膚偏冷，懷疑下肢血流異常，轉介心臟外科檢查後，確認為動脈阻塞，所幸及時治療，避免惡化成需截肢的情況。

楊智雯指出，高血糖會損傷血管內皮，進一步誘發阻塞風險，甚至可能導致腦中風或心肌梗塞。她建議男子除規律服藥、有氧運動外，可增加菇類攝取，藉此穩定血糖、改善體質。男子積極配合後，三個月內體重減少10公斤，飯後兩小時血糖穩定在120mg/dL左右，糖化血色素從8.5%降至6.0%。

楊智雯說明，菇類富含可溶性膳食纖維，有助於延緩醣類吸收、穩定血糖，並能結合膽汁酸、幫助降低壞膽固醇濃度，對心血管健康十分有益。其中如黑木耳等菌類還具天然抗血栓成分，能抑制血小板過度凝集，促進血液循環，對預防心肌梗塞與腦中風具輔助效果。

