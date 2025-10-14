全麥吐司很健康？醫曝這類人「越吃越危險」 骨骼、心血管疾病風險增

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
全麥吐司因富含膳食纖維、升糖指數（GI值）較低，一直被視為比白吐司更健康的選擇，受到許多減重族青睞。圖／AI生成

全麥吐司因富含膳食纖維、升糖指數（GI值）較低，一直被視為比白吐司更健康的選擇，受到許多減重族青睞，然而腎臟科醫師林軒任提醒，全麥不等於人人適合，對於慢性腎臟病患者來說，過量攝取反而可能誘發高磷血症，增加心血管疾病與骨骼病變風險。

林軒任在臉書指出，全麥吐司以保留麩皮與胚芽的全麥麵粉製成，磷含量自然偏高，每100克全麥麵粉含有約200至300毫克天然磷，若再加上市售麵包中常見的磷酸鹽添加物，總磷量恐怕更可觀。對腎功能下降、無法順利排磷的腎友而言，長期食用恐加重併發症風險。

他進一步說明，高磷血症常見於腎臟病第三期以後的患者，症狀可能包括皮膚癢、疲倦、肌肉抽筋，並可能導致副甲狀腺激素升高、骨質疏鬆、腎性骨病，甚至引發動脈鈣化與心血管問題。因此腎友每日磷攝取建議控制在800至1000毫克之間，飲食選擇上需格外留心。

此外，市售「全麥麵包」也不一定真全麥，營養師高敏敏曾提醒，真正的全麥麵包口感粗糙、不軟綿，而市面上許多所謂「全麥吐司」，實際上是用白麵粉再回添麩皮製成，不但缺乏原始胚芽，還可能額外添加糖漿、焦糖色素與其他加工物

腎臟病 吐司 病患 心血管疾病 骨質疏鬆

