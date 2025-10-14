快訊

不只酒醉而已！喝酒恐致「宿醉焦慮」 專家：避免方式僅一個

聯合新聞網／ 綜合報導
飲酒過量除了身體不適，還會引發「宿醉焦慮」。示意圖／ingimage
飲酒過量除了身體不適，還會引發「宿醉焦慮」。示意圖／ingimage

每個人酒量不同，但只要喝多了，隔天起床通常都會有頭痛、噁心等宿醉反應，然而宿醉不只有生理不適，心理上也會發生「宿醉焦慮（Hangxiety）」。

根據《每日郵報》報導，酒精會提高大腦的血清素和多巴胺，所以酒後容易感到快樂、興奮，不過一旦這些激素下降，許多人隔天醒來時容易產生「宿醉焦慮」，其症狀包括內疚、自我憎恨、煩躁不安、對前一晚的行為感到恐懼和擔憂、胃部不適和睡眠困難。

倫敦帝國學院神經精神藥理學教授David Nutt解釋，大量飲酒會引發神經傳導變化，這與焦慮症的變化相同，因此「宿醉」和「焦慮」在化學層面非常相似，都是因大腦的生理變化，引發心理和生理的不適。專家表示，除了少喝酒、隔天好好休息外，沒有太多辦法可以緩解這種焦慮，唯一能避免的方式就是完全不要喝酒。

葡萄酒的酒精濃度比啤酒高，又比其他烈酒更容易入口、喝得更快，因此「宿醉焦慮」更常出現在葡萄酒愛好者之中，其中「特別喜歡白葡萄酒的女性」又更容易發生。

目前尚未有研究證實為何白葡萄酒會帶來更嚴重的影響，有人認為，是用於保存葡萄酒的亞硫酸鹽導致的，也有人覺得是因為白葡萄酒中所含的糖分比紅葡萄酒更多，但這些說法都僅是猜測，也沒有科學根據表明亞硫酸鹽或糖會影響人類行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

焦慮 葡萄酒 酒精

