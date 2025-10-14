【重磅快評】黑心腸多吃4個月 姜至剛足堪大谷翔平封號？

百威食品以工業級雙氧水漂白豬腸引發恐慌，連衛福部長石崇良都坦言自己愛吃大腸麵線，幾乎周周吃豬腸，十分感同身受；但民眾不在乎部長有無感同身受，而是食藥署6月即已獲報，卻拖到10月才下架，害民眾多吃了四個月的黑心大腸，署長姜至剛卻把問題全推檢方，但行政調查和司法偵查本可並行，食藥署自綁手腳，被邱泰源封為「大谷翔平」的姜至剛今後還好意思自詡是「安心署長」？

屏東地檢署本月初與防檢署、食藥署等單位突襲百威食品公司屏東作業場所，發現業者使用工業級雙氧水加工豬腸產品，現場封存11664公斤，新北倉儲封存940公斤，業者另出貨至北市知名阿宗麵線，「B級大腸」與「白小腸」更流入台北、桃園、高雄、屏東等4縣市，嚴重危害食安，食藥署重罰業者5400萬元。

但食藥署遲來的鐵腕並不能掩飾這四個月來行政怠惰，讓不知情的民眾多吃了四個月的黑心大腸，至今連多少數量都搞不清楚；衛福部長石崇良更說他也是最近才知情，「只比立委早一點」，愛吃大腸的他難掩心中對食藥署辦事不力的不滿。

姜至剛解釋，食藥署原預計7月中旬稽查，由於檢方7月初成案，考量行政稽查力度可能不足，需嚴密保存證據，查到黑心業者並繩之以法更重於一切。他還說犯罪組織相當嚴密，擔心有內神通外鬼，需要嚴格保密才能揭露。

姜至剛的意思很清楚，全案因為檢方介入偵查，所以行政調查就暫停。但實務上真是如此運作的嗎？

為求有效的打擊犯罪，近來立法採行政和刑事複合的管制模式，行政調查與刑事偵查經常並行，甚至互相合作，證據還可以共用，只是兩者目的不同，程序上個案調整即可；所謂檢察機關偵查中不得再進行行政調查，過去是政風單位調查規範，但今年初也修正為「得於案件偵查中進行行政調查」，姜至剛把檢方偵查當作行政推遲的理由，恐怕站不住腳。

食藥署未把食安擺第一，難怪要被朝野立委罵爆。藍委王育敏點出食安法的最高精神是第一時間預防性下架，而不是破案，食藥署為求保全證據逮到業者，是否想過國人食安風險？綠委林淑芬直指這四個月食藥署沒有任何行政調查，態度消極，放任業者繼續製造黑心食品；綠委劉建國也認為衛福部竟需要屏檢、動植物防疫檢疫署等6個單位才能扣留原物料，太荒謬。看來這筆帳日後還是得記在食藥署頭上。

諷刺的是，姜至剛上任之初，因出身背景被藥師公會質疑能否勝任，認為食藥署長要處理藥物問題，不是只管餐廳不中毒，沒有那麼單純；當時的衛福部長邱泰源力挺姜至剛，大讚姜是毒物、藥理兼通的「二刀流」，猶如食藥署的大谷翔平，更是台大醫院院長吳明賢力挺的人才，邱透露姜有法律背景，因此更是不可多得的三刀流人才。

姜至剛確實是毒物藥理專家，去年初爆發的寶林茶室中毒案，就是姜領銜團隊解析邦克列酸，他還是台大醫學院毒理學研究所教授兼所長，多次在食安事件中扮演要角，但無良業者以工業級雙氧水漂白豬大腸後販售，他會不清楚處理食品就應該要用食品級雙氧水嗎？他會不清楚民眾若不慎吃到工業級雙氧水，可能對器官產生傷害？

姜至剛上任後曾多次自詡自己是「安心署長」，但好不容易推出新版食品良好衛生規範準則，要求食品從業人員不得「摸完錢又摸食物」，未料引發反彈後就馬上縮手，聲稱輔導沒期限，等有共識才上路，這項好政策就此束諸高閣；但對於福島食品輸台取消雙證與逐批查驗，姜卻勇往直前，還說台灣去年600多萬人赴日本旅遊，吃當地食物也都吃得很開心，被認為嚴重失言，後來由次長林靜儀出面緩頰。一個署長、兩種作風，還真讓人印象深刻。

只是，黑心大腸對人體有危害，姜至剛既是毒物藥理專家，應比任何人都清楚應立即下架，推給未必比他專業的檢方作為行政怠惰藉口，時間序還被檢方打臉，指「7月初成案」的時間序不對，屏檢是7月21日才接獲調查局報請指揮，隔日分案，並指派檢察官指揮偵辦。

換句話說，不管「7月初成案」也好，「7月21日檢方接獲調查局報請指揮」也罷，事實就是食藥署這四個月沒有任何作為。期間業者的黑心大腸照出貨下鍋，民眾照吃，怎麼看姜至剛的作為都不像毒物藥理專家或安心署長，邱泰源給他的「大谷翔平」、「三刀流」封號是過譽了。