廚餘變寶藏！橘子「療癒核心」可穩血糖、降膽固醇 醫：別剝太乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
橘子「白筋膜」對健康有多重益處。示意圖／ingimage
許多人吃橘子、柳丁時，習慣將白色筋膜剝得乾乾淨淨，但基因醫學專科醫師張家銘提醒，這層白色內膜其實是水果的「療癒核心」，富含膳食纖維、果膠及多種植物化學物質，如橙皮苷、桔皮素、橙皮素與諾比利汀，對健康有多重益處。

張家銘指出，這些天然成分經研究證實可幫助穩定血糖與降低膽固醇、抗發炎與減少自由基傷害、促進血管修復與循環功能、改善腸道菌相與免疫力。他形容，白筋膜就像水果的防護衣，也能在人體內發揮修復作用，原來健康資源，就藏在廚餘桶裡。

張家銘分享，他鼓勵病人在飲食中保留白色筋膜、吃點果皮粉、檸檬皮泡水後，應該會出現微妙但明顯的變化，像是舌苔不再厚重、口氣改善：代表體內發炎減少、腸胃與免疫力在恢復；飯後不易昏沉：反映血糖反應變平穩、胰島素調節改善；小傷口癒合速度加快：表示膠原蛋白代謝與抗氧化系統被喚醒；運動後恢復快、皮膚不乾、晚上睡得沉

他還指出，2024年發表於《Plants》期刊的系統性回顧研究指出，柑橘屬與李屬水果的非可食部分，包括果皮、種子與白筋，含有強大的抗氧化、抗發炎及護肝腎作用的活性成分。這些成分不只在動物實驗中有效，人體臨床試驗也觀察到改善體重、血脂與代謝功能的效果。

張家銘建議，平常吃橘子柳丁保留白筋膜是天然的抗發炎藥、泡檸檬皮水可以幫助肝臟排毒與促進膽汁分泌，或將有機果皮烘乾做成果皮粉，加入優格、麥片或豆漿；高血脂者可考慮柚子籽粉，但需避開用藥時間，以免交互作用。他強調，許多關鍵營養其實存在於日常食材，並非昂貴保健品才能取得。

他呼籲民眾，別再丟掉白筋膜或果皮這些「被忽略的營養寶藏」，重新接納水果完整樣貌，因為健康，可能就藏在剝下來那片白色筋膜裡。

