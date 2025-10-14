聽新聞
列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了
一名網紅律師日前搭乘立榮航空飛往台東，卻遇到鄰座婦人全身尿騷味、堆滿行李占位，甚至出現連嗑7個便當，「咬兩口就吐手上」，還有丟食物的行為，讓他直呼「此生最噁心的一趟航班」。對此，立榮航空表示，航程期間組員除盡力安撫旅客及清潔外，也提供受影響鄰座旅客相關協助。
網紅「當過警察的查克律師」社群平台發文指出，上周搭乘立榮航空飛往台東時，鄰座婦人行為異常、氣味濃烈，甚至邊吃邊吐、將食物往他身上丟，整趟航程讓他直呼「此生最噁心的一趟航班」。
他表示，當天較晚報到，被地勤婉轉提醒，座位旁的婦人「有點狀況」，登機後才發現，空服員早已先發口罩給周遭旅客，自己甚至拿到2個口罩，他坐定位後才驚覺，鄰座婦人除有股尿騷味、沒有洗澡的感覺外，婦人還把整袋家當放在她放腳的位子，甚至把東西堆到他座位上。
隨後空服員請婦人移開物品，對方卻大呼小叫，還直接把她的東西丟地上。查克律師指出，最誇張的是，連吃飯都變成災難，「她吃了7個便當，真的7個，然後每個吃一口、咬幾下就吐在手上，然後往我這邊丟」。
查克律師表示，能理解空服員的難處，但也盼航空公司能建立更完善的登機評估制度；剛貼文曝光後，不少民眾質疑，對於這類乘客難道不能列入黑名單嗎？
對此，立榮航空則表示，經查旅客於10月8日搭乘由松山飛往台東航班，於航程中有大聲喧嘩及涉及客艙汙損的情事發生，航程期間組員除盡力安撫旅客及清潔外，也提供受影響鄰座旅客相關協助。
立榮航空表示，對於旅客於航程中的滋擾情勢，將審慎評估將該旅客列入乘客管制名單，以避免相關情事再度發生及維護其他旅客搭機權益。
