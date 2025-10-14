高鐵寧靜車廂爭議 巴毛律師喊「拜託別取消」 若設專屬車廂恐更糟

台灣高鐵公司的寧靜車廂新制引起廣泛討論，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，她身為環島開庭的律師，三不五時就在搭高鐵，最討厭講電話開擴音、看影片不戴耳機、還有高聲聊天八卦大放送，反而小孩吵鬧聲不常有，「拜託別取消好嗎」，其實保持寧靜的牌子，從以前就一直插在販賣推車上，「大家都沒注意嗎？」

巴毛律師表示，高鐵一開始宣布寧靜車廂政策的時候她超開心，她甚至遇過同車廂有4人把座位轉向面對面，然後大聲聊天。能夠限制這些人，「甚至可以把他們踢下車，我太高興了」。現在Threads上一堆帶風向的文章，都被證實是造假了，高鐵也澄清好多遍不針對兒童，為什麼現在一堆媽媽跳出來說要取消寧靜車廂，避免給父母壓，「我實在看不懂現在是在幹嘛？拜託別取消好嗎？」

至於專屬車廂的討論，巴毛律師表示，她完全不贊成弄什麼單獨幾節寧靜車廂，可能會有人直接定義一般車廂就是可以講電話開擴音、看影片整車廂共享、大聲聊天、「你連他三叔公叫什麼名字都知道，勸導他就會說你怎麼不去買寧靜車廂」。

其他網友表示，「很多大人在車廂裡看手機影片音量與講手機可比小朋友吵太多了，為何大家會牽扯厭童」、「應該說全部車廂本來就該遵守規範，尤其是大人」、「贊成不要取消，我不想被迫聽別人看影片聽音樂的噪音」、「建議提高票價」、「因為一堆厭童仔說小孩聲音比大人聲音還要多，所以導致超多媽媽壓力大」、「因為一堆人拿這個政策操弄厭童吧」。