寧靜車廂惹議 立委民團要求台灣高鐵參考國外政策

台灣高鐵近日推出寧靜車廂，引發社會不少議論。立委今天與公民團體舉行記者會，呼籲台灣高鐵參考國外政策，檢討寧靜車廂政策適用範圍、明確訂定3C產品使用規範、建立例外與保障機制，及推動試辦與意見回饋制度，安靜與友善並不衝突。

民進黨立委張雅琳、林月琴今天在立法院舉行「別讓家長搭高鐵變壓力！打造高鐵友善育兒環境」記者會。

林月琴表示，高鐵目前全線寧靜車廂的作法，雖然立意良善，希望提升乘車品質，但卻也讓人增加壓力，充分暴露了台灣公共運輸在親子友善的不足，更缺乏對於特殊族群關照。現行措施更加標籤化及過度責備育兒家庭，未能顧及育兒家庭的特殊狀況，反而對育兒家長造成了莫名壓力。

林月琴建議，應實施多元車廂分區與彈性處理原則，同時兼顧安靜乘車權益與育兒友善，寧靜車廂需要提供配套措施與緩衝空間，可參考國外案例，評估劃設多元車廂分區的可行性，重新檢討全線寧靜車廂的必要性。另外，也應強化列車人員訓練與推動社會文化包容。

張雅琳指出，家長搭乘大眾運輸工具的壓力已是長期累積，在高鐵的寧靜車廂強力要求下會有更大的壓力，很多家長擔心孩子哭或講話，會被投訴要求下車。

張雅琳說，聯合國兒童基金會在「兒童友善交通與道路安全指引」中，提及公共運輸應包含可接近性、可包容性及安全性，讓家庭能安心使用。若制度上讓「家長擔心被投訴而不敢帶孩子搭車」，跟家庭友善是違背的，或讓孩子被視為噪音來源，就違背了兒童友善社會的精神，高鐵公司應進一步思考，兼顧秩序與安靜的同時，給予家長與孩子一個被理解的空間。

家長代表王景弘表示，9月25日晚上他帶著有自閉症的孩子搭乘高鐵時，當時不清楚有寧靜車廂，小孩發出「嗯」、「哼」的聲音，被高鐵乘務人員舉了寧靜車廂牌子要求放低音量。友善跟包容是需要有一定空間被接住，此一政策應審慎檢討，並且讓乘客能在彼此理解，而不是彼此檢舉的立場上有良好的高鐵搭乘體驗。

台灣親子共學教育促進會理事李佳紜表示，孩子的聲音不是干擾，是公共生活的一部分，社會不是由有能力控制音量的成人所組成，問題不在於聲音太多，而是社會包容太少，要討論的是對「安靜」的理解太狹隘，寧靜如果沒建立在共融和理解上，就變成一種約束，高鐵應從理解多元出發，打造能共融不同年齡與需求的公共運輸空間。

台灣高鐵公共事務處副總經理鄒衡蕪表示，台灣高鐵沒有劃分什麼車廂是寧靜車廂，而是推動車廂的寧靜文化，希望旅客不要在車廂內長時間講電話，在使用3C及聽影音能帶耳機，交談時不要大聲喧嘩，造成其他旅客影響，這是台灣高鐵推動車廂寧靜文化的3個主要目標。

鄒衡蕪說，先前因文宣上有設計、字數的限制，簡化了闡述過程，一線同仁在拿捏上還需要精進，目前文宣已做了調整。希望社會是理解多元，不是畫出限制，孩子不只在社會成長，也希望在高鐵車廂上成長，不應該把孩子畫在一個區域內，所有乘客不只在高鐵碰到孩子，也會在其他地方碰到孩子，大家共同理解孩子的需求，不管是哭聲或笑聲，都是日常生活會碰到。