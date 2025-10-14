鏟子超人也要注意！心理師籲小心「創傷症候群」：先做1事

花蓮光復鄉亟待重建家園，而災民的心理健康也是漫長重建之路不可忽視的一環。樺加沙颱風重創花蓮光復鄉，馬太鞍堰塞湖潰流，瞬間湧入市區的巨量洪水、土石和泥沙造成嚴重傷亡，根據中央災害應變中心10月8日公布數據，累計19死、5失聯、157傷。經歷重大損傷的災民、還有從全台各地投入現場援助的「鏟子超人」，未來要如何面對創傷壓力？《遠見》專訪心理諮商師許皓宜，提供建議。





災區滿目瘡痍，救災工作仍在進行，除了救助物資、以及從各地趕往花蓮，提供勞力支援的「鏟子超人」和義煮團之外，對災區的心理健康援助也是重要一環，很多人也關心災民在遭遇重大災變之後的心理健康情況。

許皓宜：處理創傷前，先覺察自己的情緒

心理諮商師許皓宜接受《遠見》訪問，對此提醒，創傷恢復是一個漫長的過程，創傷的階段平均大約是三到六個月，每個人的情況、情緒發作的時間會有所不同。例如，有些人難過的情緒可能是當下浮現、有些人可能要三個月後甚至六個月後才開始難過，這時候對於個體來說，最重要的是先覺察自己的情緒。如果焦慮、憤怒等負面情緒不斷的出現而沒有減緩跡象，就需要尋求專業協助。

對於災民的情況，許皓宜表示，很多人看到新聞報導，覺得災區很可憐，但其實花蓮當地災區的居民不一定像外地人想像中那樣脆弱，想幫忙救災的民眾，也應抱持健康的心態：不是去幫忙「很可憐的人」，而是台灣有地方毀損，大家就去幫忙恢復。

同時，許皓宜觀察到，前往災區的鏟子超人，有人有硬撐的情況。她指出，幫忙救災也是一個自我覺察的機會，「鏟子超人」們在幫助災區的同時，也需要自我衡量，去辨別眼前的對象需要什麼、來災區救災的「我」又需要什麼。有些人體力到了極限、也可能會有見到他人受苦而將自己代入的「替代性創傷」情形，這些都是自身需要注意的情況。

因此，許皓宜也認為，不管是災民還是救災的人，都需要心理支持。以救災者來說，如果在當地有能夠在閒暇時候「聊一聊」的對象或團體，這種互助的支持是有需要的，「因為面對創傷最好的方式就是把它說出來！」若救災者出現替代性創傷，更需要彼此說話、陪伴。

面對心理創傷別急！每個人有自己的歷程

而在關心災民時，許皓宜提醒，人有心理需求的金字塔，在最底層的需求還是求生，以現階段來說，可能還有很多災民還處在這個階段，例如可能其家人還無法聯繫上，必須度過這個階段，才有辦法去談下一步的療癒。

每個人有每個人的進程，未必能夠在此時就開始談論災情帶來的恐懼等等情緒，「要分階段，跟著心理的歷程走！」她說，目前也有專業心理諮商師進駐災區，無論是救災者或是災民，重要的是覺察自己的情緒，在需要時尋求協助。

以災民的情況來說，也可能會出現創傷後壓力症候群（PTSD），許皓宜指出，PTSD症狀有其學理特徵，例如做惡夢、反覆想起受創當時的情況、睡眠問題、憂鬱等等，如果已經到PTSD的情形，建議直接尋求專業諮商。

許皓宜也說，以這次洪災的情況來看，現在眾多台灣人集體前往災區，展現的是一股正向的力量，「像是大家一起守護家園，大家感同身受那種家被毀掉的感覺，所以想去幫忙把家園重建」，眾人度過黑暗的時刻，放下歧見，一起去做一件事，往合群的方向走。

重建災區，也包括心理重建

目前在災區，中央和地方政府都在災區成立「安心關懷站」，有諮商師、社工師進駐，也舉辦團體活動，為災民提供心理支持；而位於災區的各學校也在10月7日復課之後，派駐心理師為學生和老師進行減壓輔導工作。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會也在Facebook社群公開徵求心理諮商師齊心支援災區，組織短期安心服務與災後心理重建的支援隊伍，希望盡一分力共度難關。

此外，該公會指出，心理重建的核心在於恢復秩序與安全感，政府發言與新聞媒體（包含自媒體）報導在災後扮演著重要角色，若過度渲染驚悚畫面、激化衝突對立或誇大不實訊息，會讓社會陷入浮躁，使災民更感不安與無助；而若各種資訊和報導能著重於事實澄清與必要資訊的傳達，將成為幫助民眾重拾安心感的一股重要力量；而民眾之間的互助、合作與連結，也是重要的創傷復原力。

同時，諮商心理師公會也呼籲進行具體的災後心理重建規劃，包含心理、社工與精神醫療專業人員的合作，連結民間團體的網絡，並顧及學校、社區、醫療、參與救災的軍警消等場域，務求在更長久的未來，災區的心理重建工作持續獲得支援與挹注。

