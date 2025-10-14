高鐵寧靜車廂引家長反彈 立委籲推動「寶寶哭泣我OK」政策

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，民進黨立委張雅琳及林月琴今天召開記者會，呼籲政府與社會應推動「寶寶哭泣我OK」的公共運輸文化，而時代力量也偕本土政黨，直指贈送「乖乖」是威脅利誘的方式，呼籲高鐵調整寧靜車廂政策，落實友善育兒環境。

立委張雅琳及林月琴，以及家長代表王景弘、親子團體共同召開記者會，針對高鐵寧靜車廂提出4大訴求，包含檢討寧靜車廂政策適用範圍、明確訂定3C產品使用規範、建立例外與保障機制、推動試辦與意見回饋制度。

張雅琳說，高鐵寧靜車廂出發點是盼提高搭車品質，但推動的制度讓家長憂心被投訴而不敢帶孩子搭車，或讓孩子被視為潛在「噪音來源」，違背兒童友善社會精神，呼籲高鐵應思考車廂分區或寧靜車廂範圍，強化車廂兒童友善的宣導與人員訓練，給予家長及孩子一個被理解的空間。

林月琴表示，高鐵應評估多元車廂分區與彈性管理機制，強化列車人員教育訓練，在面對嬰幼兒哭鬧等不可控的情況時，應以同理心與包容態度處理，同時政府與社會應共同推動「寶寶哭泣我OK」的公共運輸文化，讓家長不需再為孩子的存在而道歉。

王景弘說，每次帶孩子搭高鐵都要做很多準備，日前帶患有自閉症的兒子搭高鐵，孩子無意發出聲音，卻遭舉牌警示，讓他當下不知道該怎麼辦。寧靜車廂政策推出後，車廂內不能講電話，若家長帶著孩子怎麼辦？若遇到車廂太滿走不出去情況又該如何？

張雅琳總結，高鐵應重新評估是否適合在全時段、全車次全面推行，避免政策過度僵化，忽略不同乘客需求；對電子設備使用應清楚說明音量、耳機及通話等限制，並加強宣導，讓乘客理解並遵守規範。

政策文字中應明確排除「嬰幼兒及特殊需求旅客」，列車服務人員應接受相關情境訓練，避免誤判或歧視；同時也建議以試辦式方式推行，並搜集各乘客意見，定期公布爭議與改進報告，以真正落實「尊重多元乘車需求」的精神。

另外，時代力量與本土小黨也在立法院群賢樓外召開記者會，時代力量黨主席王婉諭也提出3大訴求，包含正視少子化危機，公共運輸應優先營造友善育兒環境；取消全列車皆為寧靜車廂，改為特定車廂設置，讓家長有一般車廂可選；加強第一線人員教育訓練，真正落實親子友善。

小民參政歐巴桑召集人林詩涵說，高鐵給予家長及小孩「乖乖」的行為，就是種對兒童的歧視、威脅及利誘，小禮物本應是歡迎搭乘的意思，但在寧靜車廂政策推動下給予乖乖，代表孩童不符合大人期待，因此給予乖乖威脅利誘，盼其可以「乖乖」。