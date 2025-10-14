北醫引進日本微量抽血技術 僅需10滴血、5分鐘揪病因 減少抗生素使用
打針抽血是醫療行為中常見的檢查，即使醫護人員技術再好，民眾仍可能抗拒，特別是幼童。台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張璽表示，秋冬季節病毒、細菌活躍，幼兒感染後若抵抗力差，被評估可能要住院、打抗生素治療。為提升抽血檢驗效率，北醫附醫自日本引進微量抽血技術，快速找出病因、可減少使用抗生素的機率。
張璽說，感染可依據致病原分為細菌感染和病毒感染，兩者在症狀、傳染途徑及治療方式有所不同。把兩者區分出來很重要，因為病毒感染無法用抗生素治療，而細菌感染則根據細菌種類選擇合適的抗生素。在臨床上，常因為沒有即時找出感染原因而過度使用抗生素，恐致細菌增加抗藥性機會。
發燒兒童有感染發炎的可能，臨床上常需要進一步抽血檢查，北醫附醫從日本引進微量抽血技術，於指尖或手背採取約0.1毫升的血液，透過專業儀器檢驗白血球種類比例、數量及發炎指數，5分鐘就可以得知結果，相較於一般抽血檢驗的90分鐘，可快速協助醫師診斷與開藥判斷。
張璽以日本為例，因為嚴格實施醫療分級制度，民眾須持轉診單至大醫院就診，基層診所為了判斷病人是否已達到轉診標準，會以門診微量抽血提供醫師基礎的血液檢查。藉由微量抽血技術以及檢測數據，就可以參考是不是需要用到抗生素，也解決孩子血管很細很難找的痛點。
除了微量抽血技術找出致病原，張璽說，秋冬季節應加強流感預防，最佳策略是接種疫苗，公費流感疫苗已開始接種，打氣踴躍。今年台灣首次引進鼻噴式流感疫苗，適用2歲到未滿18歲兒童與青少年，免挨針、輕鬆無痛接種，可以減低孩子對打針恐懼。
「鼻噴式流感疫苗的特徵，是減毒性的活病毒，使用已弱化的病毒，比較不會引起肺炎或重症。」張璽強調，無論是鼻噴疫苗還是傳統注射疫苗，病毒株別都一樣、效果也相同。而秋季兒童流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、腺病毒來勢洶洶，更要加強個人衛生防護。若要施打與其他活性減毒疫苗，最短需間隔28天。
