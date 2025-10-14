ITF台北國際旅展11月7日登場 規模8年來最大

今年的台北國際旅展（ITF）將於11月7日一連4天登場，台灣觀光協會表示，參加的國家城市是8年來最多，共1600個攤位，其中日本館逾200個攤位、為歷年最多，早鳥票今天開賣。

台北國際旅展將於11月7日至10日，在台北南港展覽館一館登場，台灣觀光協會今天發布新聞稿表示，今年是活動邁入第39年，將集結123個國家或城市，為近8年最多。

台灣觀光協會說，今年展覽規模擴大至1600個攤位，較去年成長100個攤位；75折早鳥票於今天開賣，限時搶購只有2天。

台灣觀光協會表示，今年展覽1樓規劃為國外旅遊區，匯集各國國家館、全台大小旅行社及各大航空公司；4樓為國內旅遊區，包括客庄旅遊、文化觀光、農遊、森林旅遊、部落旅遊等主題及地方特色旅程的政府主題館、主題樂園、星級旅館、特色民宿及各式旅遊相關單位。

此外，台灣觀光協會說，今年的日本館規模超過200個攤位，為歷年最大，並有韓國館、泰國、法國等攤位，巴林今年首度參展，汶萊和馬來西亞也強勢回歸，美國館更是繼2017年後再度以美國館名義參展。

航空公司部分，台灣觀光協會說，今年參展航空公司包含中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空、越捷航空、汶萊皇家航空，另有部分航空公司與各國國家館一同展出。

近年郵輪旅遊市場持續升溫，台灣觀光協會表示，麗星夢郵輪、MSC地中海郵輪及海達路德郵輪皆首次獨立參展，線上旅遊平台「AsiaYo亞洲遊」亦首度參展。

台灣觀光協會表示，即日起至10月24日購買高鐵假期任一產品，前200筆的訂單，每筆訂單加贈2張「ITF台北國際旅展門票」；另為響應公益，與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，11月1日起至11月8日，只要至北北基宜地區16個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票（每人最多兌換2張門票）。