表妹婿20多歲就確診大腸癌 譚敦慈揭「地雷食物」：絕對不吃

台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。對此，長庚醫院資深護理師譚敦慈表示，平時飲食習慣偏重油、重鹹的人要特別注意，尤其愛吃「豆腐乳」，可能是誘發大腸癌的關鍵因素之一。

譚敦慈在健康節目分享，自己的表妹婿是一名川菜師傅，長期烹調重油重辣的料理，不僅愛吃豆腐乳，也常用辣油入菜，在20多歲就確診大腸癌。她提醒，這類醃製與高油飲食若長期攝取，恐增加腸胃道負擔，導致慢性發炎，最終演變成癌變風險。

譚敦慈曾強調「防癌從飲食做起」，她與家人平時相當注重健康管理，家中飲食原則以「天然、簡單」為核心，不吃任何發酵或醃漬食品，包括豆腐乳、豆瓣醬、火腿等加工食品。她解釋，這類食品在製作過程中常含有亞硝酸鹽或其他防腐成分，長期食用恐在體內形成致癌物質。

譚敦慈引用世界衛生組織（WHO）的研究指出，醃漬物被列為可能導致腸胃道癌症的危險因子，提醒民眾若想預防大腸癌，應遵循「四少原則」：少吃燒烤物、少用高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材。此外，養成多攝取蔬果與高纖食物、保持規律運動與良好排便習慣，都能有效降低大腸癌發生風險。