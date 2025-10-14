快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

表妹婿20多歲就確診大腸癌 譚敦慈揭「地雷食物」：絕對不吃

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage
台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。示意圖／Ingimage

台灣每年約有1.7萬人確診大腸癌，且年齡逐漸下降，現在有越來越多2、30歲的年輕人也確診大腸癌。對此，長庚醫院資深護理師譚敦慈表示，平時飲食習慣偏重油、重鹹的人要特別注意，尤其愛吃「豆腐乳」，可能是誘發大腸癌的關鍵因素之一。

譚敦慈在健康節目分享，自己的表妹婿是一名川菜師傅，長期烹調重油重辣的料理，不僅愛吃豆腐乳，也常用辣油入菜，在20多歲就確診大腸癌。她提醒，這類醃製與高油飲食若長期攝取，恐增加腸胃道負擔，導致慢性發炎，最終演變成癌變風險。

譚敦慈曾強調「防癌從飲食做起」，她與家人平時相當注重健康管理，家中飲食原則以「天然、簡單」為核心，不吃任何發酵或醃漬食品，包括豆腐乳、豆瓣醬、火腿等加工食品。她解釋，這類食品在製作過程中常含有亞硝酸鹽或其他防腐成分，長期食用恐在體內形成致癌物質。

譚敦慈引用世界衛生組織（WHO）的研究指出，醃漬物被列為可能導致腸胃道癌症的危險因子，提醒民眾若想預防大腸癌，應遵循「四少原則」：少吃燒烤物、少用高溫烹調、少吃醃製食品、少碰不新鮮食材。此外，養成多攝取蔬果與高纖食物、保持規律運動與良好排便習慣，都能有效降低大腸癌發生風險。

大腸癌 譚敦慈 癌症 亞硝酸鹽 辣油

延伸閱讀

睡不好？日網瘋傳「退熱貼助眠法」台網友實測嚇傻：睡到不省人事

168斷食越減越胖？ 醫師提醒：1原因讓糖尿病風險高達59%

想減肥就吃超級食物「鮭魚」 營養師曝3優點：別再只吃魚油膠囊

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

相關新聞

烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂，中天記者林宸佑也在臉書質疑「烏山頭水庫...

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

流感疫情升溫，上周類流感症狀患者們急診就診人數雖有下降，然因連假部分門診關診，急診就診比率提升。台大醫院急診人數仍多，等...

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

流感上周新增重症75例、10死 疾管署：今年流感重症人數同期第3高

衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，主因受連假...

產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。