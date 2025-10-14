「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年第24號颱風「風神」最快周五生成，若高壓減弱幅度快，96Ｗ偏北角度愈明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第24號颱風「風神」。

至於強度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，96Ｗ途經高海溫、低風切環境，發展環境與條件相當有利。預估巔峰強度至少達中度颱風上限，若發展快速，還會更強。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即日起至周六前，96Ｗ受副熱帶高壓導引，穩定朝西北方前進。當抵達菲律賓東方海域時，北方高空槽線東移，高壓開始減弱東退，路徑將出現變化。󠀠

有無可能侵台？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，可能情境有二，高壓減弱幅度快，96Ｗ偏北角度愈明顯，將更靠近甚至侵襲台灣。高壓減弱幅度小，96Ｗ偏西角度愈明顯，將會侵襲菲律賓呂宋島，離台灣稍遠。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，之後隨東北季風增強、環境轉差，96Ｗ進入南海後將大角度轉向西南（南落）。目前各模式對「偏北角度」與「轉向時間」仍歧異大，預報不確定性高，需密切追蹤。󠀠

要注意的是，當96Ｗ周日抵達菲律賓附近時，正好遇到東北季風南下。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日下半天至下周三96Ｗ在台灣南方活動期間，須注意其外圍暖濕氣流與東北季風產生交互作用，形成所謂的「共伴效應」，可能會為大台北、北部山區、宜花東帶來顯著且持續的降雨。󠀠

至於中、南部及澎金馬地區影響程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍需視颱風實際路徑而定，變數仍大，仍須3至5天時間觀察。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，秋天颱風多了北方系統參戰，會讓路徑更難掌握，變化多端，要多注意颱風動態，每天都要更新最新資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

