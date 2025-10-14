高鐵寧靜車廂政策遭質疑 4黨籲調整落實親子友善

快訊

中央社／ 台北14日電

台灣高鐵實施「寧靜車廂」措施，遭外界質疑對小朋友不友善。時代力量等4黨今天表示，呼籲高鐵調整甚至取消寧靜車廂政策，優先考量友善育兒環境，並加強人員訓練，真正落實親子友善。

台灣高鐵9月22日起實施「寧靜車廂」措施，近期引發討論。高鐵重申，提升車廂寧靜度，是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為；對於嬰兒、幼童，或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷、提供必要的協助與安撫。

對此，時代力量黨主席王婉諭、台灣基進秘書長吳欣岱、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵今天在立法院群賢樓前召開「取消高鐵寧靜車廂、落實友善育兒環境」記者會，提出相關主張。

王婉諭說，高鐵寧靜車廂政策上路後引發爭議，她認為問題並非噪音管理，而是反映出台灣社會對育兒與孩子包容度偏低，高鐵應全面取消寧靜車廂政策，因為這是畫蛇添足、徒增困擾的政策。

王婉諭表示，若要改善乘車品質，應針對使用手機與3C產品音量加強宣導，例如推廣手機禮貌、「3C寧靜」等友善乘車運動。

吳欣岱說，如果真的要推動寧靜車廂，應該是部分寧靜、全車親子友善，高鐵在政策推動上本來就會有社會示範意義，必須更加謹慎。

甘崇緯指出，各界理解希望能有安靜的乘車環境，但這項政策卻因規範模糊、溝通不足，造成乘客間的誤會與對立，結果是家長被指責，而公共運輸是公共空間，不是只有安靜才是文明，要能包容真實的聲音。

林詩涵表示，政府在政策上要兒童權利為主要觀點，也請交通部、衛生福利部共同研擬建立公共運輸系統的親子友善指引等。

