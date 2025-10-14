快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

聚集11年來研發成果 農科院首次開放日周六登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
財團法人農業科技研究院將於本週六在香山院區舉辦創院以來首次開放日活動，當天除會進行該院組織調整的正式揭牌典禮。記者王駿杰/攝影
財團法人農業科技研究院將於本週六在香山院區舉辦創院以來首次開放日活動，當天除會進行該院組織調整的正式揭牌典禮。記者王駿杰/攝影

財團法人農業科技研究院將於本週六在香山院區舉辦創院以來首次開放日活動，當天除會進行該院組織調整的正式揭牌典禮，亦將與工業技術研究院及國際合作發展基金會簽訂合作協議；同時也將透過展覽、講座、互動遊戲及市集等五大展區系列活動，全方位呈現農科院的研發成果及與產業界的互動。

農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。

五大展區中的「農科輕鬆聊」，即主打生活化講座，涵蓋食農教育動物健康及環境永續，兼具知識性與趣味性；「科技百寶盒」則集結該院具代表性的技術成果，包括智慧感測、生技應用、動物疫病檢測、水產養殖及微藻量產，呈現農業科技落地應用實例與發展。

此外「創意好市集」及「食農呷飽二」展區另邀集近40家青農與育成廠商，展售特色農產品、加工品、美食攤位及創新小物，讓科技研發與農民輔導成果看得見、摸得到、買得到。

「樂活大力玩」展區，則主推互動體驗，包括農村小物DIY、動物健康拼圖闖關、抗藥菌知識小卡等遊戲，適合親子同遊，可深化農業科普教育向下扎根。

農科院說明，該院因應國內外環境變化進行組織改造，調整為4所1中心，並增設企畫發展處、產業學院及檢測與查驗證服務中心；並與其他法人簽訂合作備忘錄，加強對外合作研發與產業應用；舉辦開放日活動，則讓農業科技成果走出實驗室、強化與產學研的鏈結。

未來將以新組織結合農業政策、在地農產業及國際夥伴，打造開放、共享、共創的農業新生態圈。

農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影
農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。記者王駿杰/攝影

動物 食農教育

延伸閱讀

彰化MOOVO公共自行車前進第10地 永靖啟用設8站點

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

「潮派鹿港」音樂祭連兩天嗨翻 玖壹壹、盧廣仲等接力開唱

台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

相關新聞

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第2...

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，...

花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況。

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」，對此，列車長回覆當時時間為晚上十點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。