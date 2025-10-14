聚集11年來研發成果 農科院首次開放日周六登場

財團法人農業科技研究院將於本週六在香山院區舉辦創院以來首次開放日活動，當天除會進行該院組織調整的正式揭牌典禮，亦將與工業技術研究院及國際合作發展基金會簽訂合作協議；同時也將透過展覽、講座、互動遊戲及市集等五大展區系列活動，全方位呈現農科院的研發成果及與產業界的互動。

農科院今舉辦展前記者會並表示，該院首次舉辦的開放日將聚集成立11年來的研發成果，帶領參觀民眾對農業科技有更進一步的瞭解。

五大展區中的「農科輕鬆聊」，即主打生活化講座，涵蓋食農教育、動物健康及環境永續，兼具知識性與趣味性；「科技百寶盒」則集結該院具代表性的技術成果，包括智慧感測、生技應用、動物疫病檢測、水產養殖及微藻量產，呈現農業科技落地應用實例與發展。

此外「創意好市集」及「食農呷飽二」展區另邀集近40家青農與育成廠商，展售特色農產品、加工品、美食攤位及創新小物，讓科技研發與農民輔導成果看得見、摸得到、買得到。

「樂活大力玩」展區，則主推互動體驗，包括農村小物DIY、動物健康拼圖闖關、抗藥菌知識小卡等遊戲，適合親子同遊，可深化農業科普教育向下扎根。

農科院說明，該院因應國內外環境變化進行組織改造，調整為4所1中心，並增設企畫發展處、產業學院及檢測與查驗證服務中心；並與其他法人簽訂合作備忘錄，加強對外合作研發與產業應用；舉辦開放日活動，則讓農業科技成果走出實驗室、強化與產學研的鏈結。