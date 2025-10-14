快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕族群死亡增加 全球醫療差距恐擴大

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
一項跨國研究指出，年輕族群死亡率增加成為全球公衛的新興危機。（Photo by Anchiy on iStock under C.C License）
一項跨國研究指出，年輕族群死亡率增加成為全球公衛的新興危機。（Photo by Anchiy on iStock under C.C License）

全球總體死亡率下降，青少年死亡人數卻持續上升！一項跨國研究指出，年輕族群死亡率增加成為全球公衛的新興危機，包括吸毒、酗酒、自殺、傳染病和意外傷害，都成為全球青少年的死亡原因。公衛專家呼籲，未來應該建立更強大的衛生系統，使健康護理成為最有力的投資。

年輕族群死亡增加

News-Medical》報導，柏林世界衛生高峰會的最新疾病負擔研究顯示，儘管全球死亡率正在下降，但年輕族群死亡率卻持續升高，成為全球公共衛生的新興危機。如今，北美地區有吸毒、酗酒和自殺現象，撒哈拉以南非洲地區則有傳染病和意外傷害風險，這些都是造成死亡率上升的因素。

報告也指出，非傳染性疾病目前佔全球總死亡率和發病率的近三分之二，其中缺血性心臟病、中風和糖尿病位居全球首位。對此，透過改變一些主要風險因素，例如降低高血糖和高體脂，可預防近一半的死亡和殘疾風險。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究主任默里表示，年輕族群的死亡率增長引起廣大重視，政府和醫療單位應迅速因應令人不安的全球公衛趨勢。

公衛以青年為中心

衛報》報導，據統計，非洲有60%的人口年齡在25歲以下。非洲健康機構執行長吉塔希呼籲，未來應設立「以青年為中心」的公衛目標，並建立更強大的衛生系統，使健康護理成為最有力的投資。

衛生評估研究所資深教授加基杜警告，國際援助削減將衝擊低收入地區的進展，這些國家依賴全球衛生資金提供挽救生命的初級保健、藥品和疫苗，以防醫療差距更加擴大。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

食安公衛問題嚴重 新北一年稽查5萬多件讓稽查員忙瘋了

高雄吸毒男公園持斧砸破老翁頭 「故意自陷精神障礙」判有罪

血型影響早期中風 A型年輕人有風險

小學生期待 「舊鞋救命、送愛到非洲」 台中神岡國小再次響應

相關新聞

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第2...

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，...

花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況。

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」，對此，列車長回覆當時時間為晚上十點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。