年輕族群死亡增加 全球醫療差距恐擴大

全球總體死亡率下降，青少年死亡人數卻持續上升！一項跨國研究指出，年輕族群死亡率增加成為全球公衛的新興危機，包括吸毒、酗酒、自殺、傳染病和意外傷害，都成為全球青少年的死亡原因。公衛專家呼籲，未來應該建立更強大的衛生系統，使健康護理成為最有力的投資。

年輕族群死亡增加

《News-Medical》報導，柏林世界衛生高峰會的最新疾病負擔研究顯示，儘管全球死亡率正在下降，但年輕族群死亡率卻持續升高，成為全球公共衛生的新興危機。如今，北美地區有吸毒、酗酒和自殺現象，撒哈拉以南非洲地區則有傳染病和意外傷害風險，這些都是造成死亡率上升的因素。

報告也指出，非傳染性疾病目前佔全球總死亡率和發病率的近三分之二，其中缺血性心臟病、中風和糖尿病位居全球首位。對此，透過改變一些主要風險因素，例如降低高血糖和高體脂，可預防近一半的死亡和殘疾風險。

華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究主任默里表示，年輕族群的死亡率增長引起廣大重視，政府和醫療單位應迅速因應令人不安的全球公衛趨勢。

公衛以青年為中心

《衛報》報導，據統計，非洲有60%的人口年齡在25歲以下。非洲健康機構執行長吉塔希呼籲，未來應設立「以青年為中心」的公衛目標，並建立更強大的衛生系統，使健康護理成為最有力的投資。

衛生評估研究所資深教授加基杜警告，國際援助削減將衝擊低收入地區的進展，這些國家依賴全球衛生資金提供挽救生命的初級保健、藥品和疫苗，以防醫療差距更加擴大。

