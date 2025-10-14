i郵購上架1700項台灣農產品 水梨最受歡迎

中華郵政攜手農糧署，在「i郵購」的「農糧署推薦區」上架超過1700項台灣農產品，即日起再度推出5大線上優惠活動，年度銷售額目標2600萬元，其中水梨最受消費者喜愛。

中華郵政副主任委員王婉如今天在交通部例行記者會表示，中華郵政與農業部農糧署合作建置的農糧署推薦區邁入第5年，i郵購即日起至10月底推出「農郵精選集-5購好康」線上優惠活動。

王婉如表示，這次活動優惠包含：單筆消費滿新台幣3000元送限量50個的波波鴿書包；單筆消費滿500元可抽限量的10大推薦精選箱，共30個名額；專區商品不限金額全部免運；刷郵政VISA卡享購物金點數10倍送，每週五消費滿千折120；i郵箱取貨再送5點購物金。

王婉如指出，今年1到9月，農糧署推薦區的銷售額已達1900萬元，今年目標銷售額可達2600萬元，較去年成長10%。

農糧署推薦區共有超過1700項台灣農產品，往年銷售冠軍是台中水梨，其次是柚子，不過今年柚子產量較少，因此銷售量沒有往年多。