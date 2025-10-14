快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

i郵購上架1700項台灣農產品 水梨最受歡迎

中央社／ 台北14日電

中華郵政攜手農糧署，在「i郵購」的「農糧署推薦區」上架超過1700項台灣農產品，即日起再度推出5大線上優惠活動，年度銷售額目標2600萬元，其中水梨最受消費者喜愛。

中華郵政副主任委員王婉如今天在交通部例行記者會表示，中華郵政與農業部農糧署合作建置的農糧署推薦區邁入第5年，i郵購即日起至10月底推出「農郵精選集-5購好康」線上優惠活動。

王婉如表示，這次活動優惠包含：單筆消費滿新台幣3000元送限量50個的波波鴿書包；單筆消費滿500元可抽限量的10大推薦精選箱，共30個名額；專區商品不限金額全部免運；刷郵政VISA卡享購物金點數10倍送，每週五消費滿千折120；i郵箱取貨再送5點購物金。

王婉如指出，今年1到9月，農糧署推薦區的銷售額已達1900萬元，今年目標銷售額可達2600萬元，較去年成長10%。

農糧署推薦區共有超過1700項台灣農產品，往年銷售冠軍是台中水梨，其次是柚子，不過今年柚子產量較少，因此銷售量沒有往年多。

延伸閱讀

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

陸對東盟進出口 前3季增9.6%

高麗菜種植量連4旬達警戒值 農糧署籲減種轉作

柚子吃不完怎麼保存？ 水果商曝「1關鍵動作」可放3週不變味

相關新聞

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第2...

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，...

花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況。

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」，對此，列車長回覆當時時間為晚上十點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。