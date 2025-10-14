快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

聽新聞
0:00 / 0:00

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日本蘋果糖職人池田喬俊日前出境，因行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。圖／取自X「 池田喬俊@東京林檎製飴所／POMME d’AMOUR」
日本蘋果糖職人池田喬俊日前出境，因行李箱裝滿袋裝「白色粉末」，引起騷動。圖／取自X「 池田喬俊@東京林檎製飴所／POMME d’AMOUR」

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，他昨天在Threads開心自稱「我是合法白粉男」，不過，他今天再發文，「我現在才知道白粉的意思！可惡的翻譯機」，逗笑網友。

「東京林檎制飴所」為日本傳統零食蘋果糖專賣店，池田喬俊今天在Threads分享與台灣的緣分，他透露近幾年心情低落，「而讓這具沉重身體重新浮起的力量，就是台灣」。他上月再次受邀來台灣開快閃攤位，「心情就像要飛上天一樣」。

池田喬俊表示，他從沖繩來台時遇颱風天，班機取消，導致行程延誤5小時，但他重新檢查行李，發現有工具忘記帶，於是從沖繩分店緊急調度，「我們被颱風救了」。而這次快閃店他決定以抽象名稱「憧憬」、「快樂松鼠」幫口味命名，結果大受歡迎，第3天就把準備的蘋果、砂糖、調味都用光了，他因此凌晨3點在24小時超市找材料。還有熟客看到售罄標示「啊」一聲跪倒在地。「如果售罄是命運，那麼開拓它的道路也是命運。或許現在還能做些什麼。」

而他自曝現在才知道「白粉」的意思跟字面上不一樣，其他網友表示，「還以為是故意這樣戲稱的，原來是被翻譯機坑的嗎」、「還好你在海關時沒說白粉」、「沒關係，你的白粉是合法的喔」、「意外的幽默效果」、「老闆真的太有趣、太可愛了」、「超好笑」。

延伸閱讀

蘋果折疊機砍軸承成本 量產階段大幅節省成本

日本基金、ETF績效剽悍 多檔產品報酬逾40%

狂掃台灣砂糖出境鬧烏龍！日本老闆自稱「合法白粉男」流鼻血：台糖聯絡我了

日本蘋果糖職人帶「白粉」闖海關爆紅！他發文曝：台糖已來聯繫

相關新聞

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第2...

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，...

花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況。

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」，對此，列車長回覆當時時間為晚上十點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。