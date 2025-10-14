日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，他昨天在Threads開心自稱「我是合法白粉男」，不過，他今天再發文，「我現在才知道白粉的意思！可惡的翻譯機」，逗笑網友。

「東京林檎制飴所」為日本傳統零食蘋果糖專賣店，池田喬俊今天在Threads分享與台灣的緣分，他透露近幾年心情低落，「而讓這具沉重身體重新浮起的力量，就是台灣」。他上月再次受邀來台灣開快閃攤位，「心情就像要飛上天一樣」。

池田喬俊表示，他從沖繩來台時遇颱風天，班機取消，導致行程延誤5小時，但他重新檢查行李，發現有工具忘記帶，於是從沖繩分店緊急調度，「我們被颱風救了」。而這次快閃店他決定以抽象名稱「憧憬」、「快樂松鼠」幫口味命名，結果大受歡迎，第3天就把準備的蘋果、砂糖、調味都用光了，他因此凌晨3點在24小時超市找材料。還有熟客看到售罄標示「啊」一聲跪倒在地。「如果售罄是命運，那麼開拓它的道路也是命運。或許現在還能做些什麼。」

而他自曝現在才知道「白粉」的意思跟字面上不一樣，其他網友表示，「還以為是故意這樣戲稱的，原來是被翻譯機坑的嗎」、「還好你在海關時沒說白粉」、「沒關係，你的白粉是合法的喔」、「意外的幽默效果」、「老闆真的太有趣、太可愛了」、「超好笑」。