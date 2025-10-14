防堵超級細菌！聯新醫院內視鏡清消導入AI 病菌檢出率歸0

內視鏡是現代醫學診斷與治療的重要工具，各科別幾乎所有進入體內的鏡檢都依賴內視鏡，然而器材重複使用直接接觸血液、組織及黏膜，若消毒不完全恐釀醫療感染。聯新國際醫院導入AI研發「鏡管家」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。

2015年美國爆發「內視鏡導致超級細菌感染」事件，造成2人死亡、179人暴露感染風險。聯新國際醫院助理副院長暨數位發展部部長徐偉倫表示，這讓團隊警覺到內視鏡清消過程中只要出現一絲瑕疵，就可能造成交叉感染，因而重新檢視現有流程，思考以科技強化病安防線，預防悲劇重演。

由於內視鏡會深入人體進行檢查過程，若消毒不徹底，細菌或病毒可能隨鏡轉移至下一位患者，嚴重時恐導致抗藥性「超級細菌」感染，造成器官損傷甚至危及生命。若清消流程中出現任何疏漏，都可能導致內視鏡表面殘留病原。

對此徐偉倫率領聯新國際醫院數位發展部偕同典新智醫團隊，著手研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網與QR Code條碼串聯內視鏡、洗滌機及技術員，實現從使用到清洗、消毒、儲存與維護的全流程數位追蹤。

徐偉倫指出，導入系統後，登錄時間由250秒縮短為25秒，登錄率由88.6%提升至100%，消毒後再培養檢出病菌率降至0%，同時系統會自動記錄操作時間、機台與人員身分，系統能即時監測消毒液濃度與設備狀態，並串接醫工資產平台，全面掌握維修紀錄與使用狀況。

此外，團隊更全面優化「機場緊急醫療照護系統」，在分秒必爭的救命現場導入直覺化操作介面，讓救護人員第一時間完成病歷紀錄與狀況回報，平均每份可節省約17分鐘作業時間，整合護照OCR辨識、傷口拍照與線上標示等功能，讓救護車轉送資訊可即時傳遞至醫院端。