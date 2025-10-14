快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

防堵超級細菌！聯新醫院內視鏡清消導入AI 病菌檢出率歸0

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
聯新國際醫院於今年《哈佛商業評論》第五屆數位轉型「鼎革獎」競賽中，以「ScopeSafe鏡管家」榮獲醫療創新轉型獎。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院於今年《哈佛商業評論》第五屆數位轉型「鼎革獎」競賽中，以「ScopeSafe鏡管家」榮獲醫療創新轉型獎。圖／聯新國際醫院提供

內視鏡是現代醫學診斷與治療的重要工具，各科別幾乎所有進入體內的鏡檢都依賴內視鏡，然而器材重複使用直接接觸血液、組織及黏膜，若消毒不完全恐釀醫療感染。聯新國際醫院導入AI研發「鏡管家」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。

2015年美國爆發「內視鏡導致超級細菌感染」事件，造成2人死亡、179人暴露感染風險。聯新國際醫院助理副院長暨數位發展部部長徐偉倫表示，這讓團隊警覺到內視鏡清消過程中只要出現一絲瑕疵，就可能造成交叉感染，因而重新檢視現有流程，思考以科技強化病安防線，預防悲劇重演。

由於內視鏡會深入人體進行檢查過程，若消毒不徹底，細菌或病毒可能隨鏡轉移至下一位患者，嚴重時恐導致抗藥性「超級細菌」感染，造成器官損傷甚至危及生命。若清消流程中出現任何疏漏，都可能導致內視鏡表面殘留病原。

對此徐偉倫率領聯新國際醫院數位發展部偕同典新智醫團隊，著手研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，整合IoT物聯網與QR Code條碼串聯內視鏡、洗滌機及技術員，實現從使用到清洗、消毒、儲存與維護的全流程數位追蹤。

徐偉倫指出，導入系統後，登錄時間由250秒縮短為25秒，登錄率由88.6%提升至100%，消毒後再培養檢出病菌率降至0%，同時系統會自動記錄操作時間、機台與人員身分，系統能即時監測消毒液濃度與設備狀態，並串接醫工資產平台，全面掌握維修紀錄與使用狀況。

此外，團隊更全面優化「機場緊急醫療照護系統」，在分秒必爭的救命現場導入直覺化操作介面，讓救護人員第一時間完成病歷紀錄與狀況回報，平均每份可節省約17分鐘作業時間，整合護照OCR辨識、傷口拍照與線上標示等功能，讓救護車轉送資訊可即時傳遞至醫院端。

聯新國際醫院於今年《哈佛商業評論》第五屆數位轉型「鼎革獎」競賽中，以「ScopeSafe鏡管家」榮獲醫療創新轉型獎、「桃園國際機場智慧化行動緊急醫療照護系統」獲得智慧管理轉型獎雙項殊榮，展現醫療科技創新力。

聯新國際醫院導入AI研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院導入AI研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院導入AI研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫院導入AI研發「ScopeSafe鏡管家—內視鏡閉環管理系統」，從使用到清洗、消毒、儲存與維護全以數位追蹤，除提升作業效率，內視鏡經消毒後再培養檢出病菌率降至0%。圖／聯新國際醫院提供

延伸閱讀

花蓮「挖土機超人」救災遭刺傷敗血症亡 醫師認為病程快不尋常

花蓮光復鄉3校明天開學恢復授課！ 團隊入校消毒 文具課本皆到位

鏟子超人帶病菌？ 衛福部：與非災區相似

鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人

相關新聞

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ持續整合中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若發展順利，最快周五可增強為今年第2...

日本男熱愛台灣砂糖爆紅 他糗曝：現在才知道白粉意思

日本籍的「東京林檎制飴所」創辦人池田喬俊，日前因行李箱裝滿台糖的砂糖出境，造成騷動，他盛讚台灣砂糖的好，台糖也注意到了，...

花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況。

火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」，對此，列車長回覆當時時間為晚上十點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。