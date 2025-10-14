快訊

兒童友善醫療 北醫附醫從疫苗到抽血讓孩子安心就醫

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
北醫兒科部主任張璽（左）表示鼻噴式流感疫苗，經醫師評估後，適用對象可透過鼻腔噴霧接種，提升兒童與青少年接種疫苗的意願。圖為醫師介紹鼻腔噴霧。記者曾學仁／攝影
北醫兒科部主任張璽（左）表示鼻噴式流感疫苗，經醫師評估後，適用對象可透過鼻腔噴霧接種，提升兒童與青少年接種疫苗的意願。圖為醫師介紹鼻腔噴霧。記者曾學仁／攝影

台北醫學大學附設醫院積極推動「兒童友善醫療」，兒科部率先將日本的門診微量抽血導入兒童友善醫療流程，當6歲以下兒童出現發燒症狀，醫師懷疑有感染、發炎的可能，可於門診進行微量採血，5分鐘即可取得檢驗結果、精準用藥，不僅大幅提升就診的舒適度與安全感，也為親子打造更貼心、安心的就醫環境。

為進一步落實理念，北醫附醫將「減輕兒童就醫壓力」列為臨床重點，其中抽血與打針是兒童就診過程常見的壓力來源之一，往往需要家長與醫療團隊的安撫與引導，為此曾在日本執業的兒科部主任張璽將日本的門診微量抽血導入北醫附醫的兒童友善醫療流程。同時醫院亦引進「鼻噴式流感疫苗」，2歲至17歲的兒童及青少年可透過無針方式完成流感疫苗接種，讓疫苗接種更加友善。

兒科部主任張璽表示北醫附醫兒童友善抽血可全程在診間完成，檢驗結果完成的時間由90分鐘縮短至5分鐘，而採血量也由檢驗櫃台抽血時的 3-5 毫升(ml)減少為0.1毫升(ml)，有效提升兒童就醫時的舒適度與安全。醫院也引進鼻噴式流感疫苗，經醫師評估後，適用對象可透過鼻腔噴霧接種，提升兒童與青少年接種疫苗的意願。

台北醫學大學附設醫院積極推動「兒童友善醫療」，不僅大幅提升就診的舒適度與安全感，也為親子打造更貼心、安心的就醫環境。記者曾學仁／攝影
台北醫學大學附設醫院積極推動「兒童友善醫療」，不僅大幅提升就診的舒適度與安全感，也為親子打造更貼心、安心的就醫環境。記者曾學仁／攝影
兒科部主任張璽（圖）表示北醫附醫兒童友善抽血可全程在診間完成，檢驗結果完成的時間由90分鐘縮短至5分鐘，而採血量也由檢驗櫃台抽血時的 3-5 毫升(ml)減少為0.1毫升(ml)，有效提升兒童就醫時的舒適度與安全。記者曾學仁／攝影
兒科部主任張璽（圖）表示北醫附醫兒童友善抽血可全程在診間完成，檢驗結果完成的時間由90分鐘縮短至5分鐘，而採血量也由檢驗櫃台抽血時的 3-5 毫升(ml)減少為0.1毫升(ml)，有效提升兒童就醫時的舒適度與安全。記者曾學仁／攝影

