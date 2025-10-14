馬偕以文化傳承推動永續教育 277件繪畫作品參與 展現醫療與環保共榮

馬偕紀念醫院日前舉辦「地球永續 馬偕相伴一筆一畫愛地球」繪畫比賽，其中雙胞胎姐妹王采靖與王采翊，分別榮獲兒童組金獎與銀獎，將馬偕醫院與永續概念在畫作中呈現。馬偕醫院總院長張文瀚表示，永續發展必須從教育著手，讓環保意識內化為孩子們的生活習慣，才是真正落實永續治理的理念。

此次比賽自公告以來獲得熱烈迴響，共收到來自5歲至18歲不等的參賽者，總計277件作品參與，經7位專業評審嚴謹評選，共有34件優秀作品脫穎而出。比賽各組金獎作品的創作理念，包括醫療守護了全民，讓人與大自然共生共榮的地球，得以持續永恆，傳達一起愛惜生態、珍惜資源、持續隨手為地球作環保的理念，建構出「理想的地球家園」。

馬偕紀念醫院文化委員會主席、榮譽主治醫師施壽全表示，馬偕紀念醫院145年以來始終致力於打造全人照護的醫療環境，面對日益嚴重的環境問題對健康影響甚大，因此醫療永續更是醫療機構責無旁貸的使命，此次所有參加作品以永續及馬偕為概念，將孩子心中的愛地球藍圖全然呈現實屬不易，透過比賽，不僅看見孩子們無限的創意與想像力，更看見他們對地球永續與環境議題的深刻理解，令人感動。

馬偕兒童醫院副院長楊崑德說，在醫學中心內設有「文化委員會」是非常少見的，對於馬偕悠久的歷史與文化傳承扮演著重要角色，以愛病人、愛世人、愛地球的思維，透過孩子世界的一筆一畫，勾勒出期待的永續世界，這也是馬偕在致力於醫療傳道過程中，期望以各種方式深耕孩子視野的展現。

擔任優選與佳作得主頒獎人的馬偕兒童醫院兒科部主任紀鑫表示，孩子們的創造力令人驚艷，利用各種不同的素材，將對世界的關心，對馬偕博士精神的理解，融合到作品之中，傳達出對永續精神的心意。

張文瀚指出，對於孩子們以純真的視角發揮想像力與創造力，以畫筆呈現愛護地球、珍惜資源的概念實屬難得，得獎作品中以馬偕相伴為貫穿概念，更是將醫療永續的精神發揮得淋漓盡致。

張文瀚說，馬偕紀念醫院將持續推動「從小培育」的永續教育方針，未來規畫更多元的教育活動，包括環保小學堂、永續生活體驗營等，讓孩子們在寓教於樂中養成環保習慣，希望透過持續性的教育規畫，讓永續發展成為孩子們DNA的一部分，這才是對未來最負責任的投資。