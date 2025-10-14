快訊

寧靜車廂執行偏差 小黨建議取消

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時力、基進、綠黨與小歐盟14日呼籲高鐵取消寧靜車廂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時力、基進、綠黨與小歐盟14日呼籲高鐵取消寧靜車廂。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「雖然高鐵寧靜車廂是針對3C產品，但實際上一直有家長被勸導或事先提醒，如此親子不友善的措施應該取消！」時力、基進、綠黨與小歐盟14日聯合召開記者會，呼籲高鐵取消寧靜車廂。基進祕書長吳欣岱強調，可設立部分寧靜車廂，但一定要全車親子友善；時力黨主席王婉諭建議乾脆取消，改成手機禮貌運動即可。

家長不該為育兒道歉

吳欣岱表示，用手機不要開擴音、低聲講話等約定成俗的事情，如今卻變成強硬規定，且還波及到帶小孩的家長，加上宣導不足，反而導致社會更加對立。她說，網路上已陸續開始有「小孩白目被獵殺活該」、「不會教就不要生」等激進言論，她呼籲高鐵不應該全車推動「寧靜車廂」。

王婉諭則說，雖然高鐵多次說明「寧靜車廂」不包含育兒家長，但實務上就是有許多家長被舉牌警告或事先提醒，這反映了台灣社會的深層現狀，就是對小孩的包容程度仍相當低，讓家長還要「先道歉再上車」，讓「寧靜車廂」的政策早已偏離當初管制3C產品使用的初衷。

推行禮貌運動就可

「政府應優先考量友善育兒環境！」王婉諭強調，政府要更正視少子化危機，另外她建議乾脆取消「寧靜車廂」，並認為相關政策完全是畫蛇添足，還會醜化小孩，讓社會預設小孩就是會造成噪音與困擾，應該改成推行「手機禮貌運動」，同時加強站務人員的訓練落實，否則家長育兒的壓力只會愈來愈大。

綠黨共同召集人甘崇緯指出，《聯合國兒童權利公約》要求政策要符合兒童最佳利益，台灣已將相關國際公約入法，相關政策不能讓小孩與家長被排除，他呼籲高鐵取消寧靜車廂，改成全車遵守基本原則，同時兼顧車廂寧靜與育兒包容，「小孩或特殊族群發出聲音不是故意打擾！」

