氣候變化引發「換季頭痛」 中醫師教這樣保暖、喝茶防氣血失衡

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師徐瑋憶說，換季時氣候驟變，體內陽氣升降失常，氣血運行失衡，頭痛便更為明顯；示意圖。圖／123RF
中醫師徐瑋憶說,換季時氣候驟變,體內陽氣升降失常,氣血運行失衡,頭痛便更為明顯;示意圖。圖/123RF

隨著秋冬季節到來，許多人有頭痛、頭脹或偏頭痛。這種「換季頭痛」往往與氣候驟變、氣溫忽冷忽熱、空氣濕度改變，以及人體對外界環境的適應力有關。西醫觀點中，可能與血管收縮、擴張、過敏反應或自律神經失調有關。中醫師徐瑋憶說，中醫則重視「正氣不足」與「外邪侵襲」的平衡，換季時氣候驟變，體內陽氣升降失常，氣血運行失衡，頭痛便更為明顯。

徐瑋憶說，「頭者，諸陽之會」，頭部經絡、氣血匯聚，最容易受到外邪侵襲。換季之際，氣候多變，尤其是「風」邪最為活躍。風性善行、善變，容易上擾頭目，引發頭痛。若風夾寒、風夾熱或風夾濕，頭痛性質與伴隨症狀各不相同。人體氣血運行於經絡，供養腦竅。若氣血不足或運行不暢，則腦竅失養，容易出現頭痛。

徐瑋憶指出，換季頭痛可分為「風寒頭痛」，症狀為頭痛如裹，怕冷，遇風加重，伴隨流清涕、咳嗽或發熱，常用方藥以川芎茶調散，包含川芎、荊芥、防風、薄荷等，以祛風散寒，通絡止痛。其次，「風熱頭痛」症狀有頭痛較劇烈，伴隨發熱、口渴、咽喉紅腫，目赤，常用川芎茶調散含川芎、荊芥、防風、薄荷等，以疏風清熱，宣肺止痛。

至於「風濕頭痛」症狀為頭重如裹，昏昏欲墜，天氣陰雨加重，常伴四肢沉重，常用方藥為羌活勝濕湯，祛風勝濕，通絡止痛。「肝陽上亢型」頭痛症狀是頭痛眩暈，兩側或顳部跳痛，急躁易怒，伴耳鳴、失眠，將以天麻鉤藤飲，平肝潛陽，清熱安神。「氣血不足型」頭痛的症狀有頭痛綿綿，勞累後加重，伴面色蒼白、心悸、倦怠，以八珍湯益氣養血，通絡止痛。

而「腎虛精虧型」頭痛症狀為頭痛反覆，記憶力下降，腰膝酸軟，耳鳴，常用方藥為左歸丸或六味地黃丸加減，以補腎填精，養腦止痛。徐瑋憶說，中醫治療頭痛也可使用針灸療法，針灸能疏通經絡、調和氣血，對緩解頭痛有良效。常用穴位包括頭痛急救穴有太陽、合谷、風池；偏頭痛為率谷、懸顱、印堂等穴；虛證頭痛為足三里、三陰交等穴。

茶飲則推薦「菊花決明子茶」，材料有菊花3錢、決明子2錢、薄荷2錢、甘草2錢，做法將以上藥材洗淨，放入500CC熱水煮滾，放涼後即可飲用。功效是菊花疏散風熱，平肝明目，可用治肝陽上亢的頭痛眩暈；決明子清肝明目，潤腸通便，亦可用於肝經風熱的頭痛；薄荷疏散風熱，清利頭目，可用於風熱頭痛。

另，生活上也要注意，換季早晚溫差大，應適時增減衣物，避免受寒。尤其是頭部要注意保護，避免直接吹風。睡眠不足會使肝陽更易上亢，頭痛加重。建議每天在固定時間就寢，保證7小時以上睡眠。適度運動、深呼吸與冥想，有助於疏肝解鬱，減少因壓力引起的偏頭痛。平時應避免過多咖啡因、辛辣、酒類，以免助火生熱，加重頭痛。

徐瑋憶提醒，若頭痛頻繁發作，或伴隨視力異常、嚴重噁心嘔吐等症狀，則需及時就醫，排除偏頭痛、腦血管疾病等其他可能性。

