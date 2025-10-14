花錢買商務艙也會被降等！專家教自保索賠技巧 3招降低機率

為了讓搭機過程更舒適，有些人會加價升等成高級經濟艙、商務艙或頭等艙，但並非訂好機票就沒事，有時會發生「被迫降等」的情況，《CNN》採訪曾經歷兩次被迫降等的航空理賠權益公司AirAdvisor執行長拉德琴科（Anton Radchenko），提供自保辦法。

降等原因

拉德琴科表示，非自願降等最常見的原因是超賣，航空公司為了確保班機滿員、達到最佳利潤，經常售出比飛機座位數量更多的機票，靠著錯過或取消航班的乘客來維持滿員數量。

若不巧報到的乘客太多，有些人就會被降級艙等，或被拒絕登機並被更改至其他航班。

降等自保處理

拉德琴科指出，遇到被降等，最重要的事情是記錄一切、積極尋找資訊、了解自己的權利。

一些航空公司會拒絕向「無法提出被降級的實質證明」的旅客提供賠償，因此乘客應保留新座位照片、登機證、通訊紀錄等證據來索賠。

另外由於機票價位是浮動的，航空公司可能會用最新的價格來支付較少的賠償金，因此旅客根據訂購時的定價計算票價差額非常重要。

拉德琴科解釋，航班起飛前或起飛後的72小時至關重要，航空公司會在此期間根據天氣、機組人員調動、技術問題和其他可能因素做出關鍵的運營決策，包括取消航班、退款、更改航班時刻表和重新預訂。因此他建議旅客「迅速行動」，越早提交退款申請不只可以留下書面紀錄，也能增加根據乘客保護相關法規成功索賠的機會。

如何避免被降等

為了避免或減少被降等的可能性，拉德琴科建議旅客提早預訂航班並儘早辦理登機手續。

另外選擇同一家航空公司也很有幫助，擁有「精英級別（elite status）」的人比很少乘坐該航空公司商務艙或頭等艙的人更不容易被降等。