準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，以經過菲律賓呂宋島後進入南海的機會高，如果是夏天，這種路徑通常影響有限，但是因為這次很可能剛好遇到東北季風南下，因此就必須要注意會不會有機會產生南北系統的交互作用，也就是所謂的共伴效應。

吳聖宇表示，周日晚上起到下周三之間，是最需要注意的時間點，受影響的熱區應該會落在大台北、北部山區、東半部地區，其他地方影響程度就有限。還有2至3天的觀察時間，96W看起來也不會很快增強起來，因此仍有滿大的變數，繼續觀察。