聽新聞
0:00 / 0:00
準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝
關注關島南方熱帶擾動96W未來的發展，有機會增強為「風神」颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，以經過菲律賓呂宋島後進入南海的機會高，如果是夏天，這種路徑通常影響有限，但是因為這次很可能剛好遇到東北季風南下，因此就必須要注意會不會有機會產生南北系統的交互作用，也就是所謂的共伴效應。
吳聖宇表示，周日晚上起到下周三之間，是最需要注意的時間點，受影響的熱區應該會落在大台北、北部山區、東半部地區，其他地方影響程度就有限。還有2至3天的觀察時間，96W看起來也不會很快增強起來，因此仍有滿大的變數，繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言