火車上不能講話？她正常音量聊天被投訴 列車長建議：留意乘客眼神

高鐵推出「寧靜車廂」措施後引起各界討論。一名女網友發文，稱她搭乘台鐵區間車時，和男友用正常音量聊天，卻被旁邊乘客提醒小聲一點，又被投訴到乘務員那邊，讓她質疑：「火車上是完全不能講話嗎？」對此，一名列車長回覆，原PO搭車的時間已接近晚上10點，許多乘客在休息，音量會被放大，建議說話時觀察周遭乘客眼神有無異狀，才能避免糾紛。

一名女網友日前在Dcard發文，表示她正搭乘台鐵區間車，和男友用正常音量聊天，既不是擴音講電話，也沒有將手機音量外放，卻被附近乘客提醒是否能「小聲一點」，她回說這裡又不是圖書館，則被回應：「沒看其他人都在休息嗎？」

原PO表示，事後這位乘客甚至投訴到台鐵，之後乘務員來到這節車廂，他們還是繼續聊天，乘務員也沒說什麼。因此她很好奇火車上究竟能否聊天說話，或是要用多低音量對談才行呢？

此文一出，一位自稱當晚值乘其他班次的列車長回應，指出原PO發文已是晚上10點，許多乘客都在休息，車廂很安靜，小小聲講話都會被放大，此時應該盡量別說話較好；要是真的想講話，建議可以留意周遭旅客的眼神，觀察他們是否被影響到，才能搭車搭得開心。

不少網友也建議不要說話說太久，「禮貌上不會一直聊天，因為確實會打擾到別人」、「我覺得說一下5分鐘可以，但如果說了20到30分鐘，又剛好在附近會覺得有點吵」、「電話5分鐘內都蠻正常吧，要聊天我會去車廂間，整車很安靜的情況下你在那邊講個10幾20分鐘，是真的蠻煩人的」。

也有網友提出火車上的噪音問題，「火車本身的噪音就滿大的，所以妳講話聲大到周邊人都聽得很清楚表示已經很大聲了」、「我很討厭火車上人家一直講話聊天」、「公共運輸上安靜不是禮儀嗎？跟搭飛機默認大家都休息一樣」、「如果旁邊的人可以聽到你們說話的音量，在安靜的車上的確會顯得更大聲」。

台鐵也在官網上宣導，乘車時應要將手機或電子用品轉為靜音模式，如果使用手機也請輕聲通話，或是離開車廂到通道間接聽，才能共同維護乘車的品質。