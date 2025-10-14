近九成民眾支持寧靜車廂 高鐵再度重申勸導並不包含孩童

針對寧靜車廂，台灣高鐵公司再度強調，車廂寧靜文化的勸導並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。針對近期親子旅客之意見，台灣高鐵將持續傾聽，並精進相關的宣導、措施及服務技巧，提升親子友善環境，也呼籲所有旅客發揮同理心，讓高鐵車廂成為相互體諒與尊重的友善場域。

台灣高鐵公司長期宣導旅客搭車時輕聲細語、使用3C時應戴耳機，惟近年智慧手機、平板等行動裝置越發普及，發出噪音影響其他旅客，相關抱怨持續增加。根據高鐵公司所做調查，近9成民眾支持車廂寧靜政策，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，高鐵公司也將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施，呼籲旅客一同響應。

台灣高鐵公司強調，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，希望家長們安心搭乘。台灣高鐵公司認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容；孩子應該在社會中成長，而非隔離。希望社會大眾能夠一同陪伴、包容孩子在長大過程中的所有笑聲與哭聲，讓台灣社會更加溫暖與美好。

台灣高鐵公司表示，打造更加寧靜、舒適的車廂為社會共識，過往車廂內發生旅客喧譁狀況，經列車人員勸導後，絕大多數都願意配合遵守。台灣高鐵公司誠摯感謝全體旅客對提升車廂寧靜度的支持與配合，也請旅客一起遵守「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的乘車文化，從你我做起，發揮更多正向影響力，成就更高品質的台灣公共運輸環境。