「寧靜車廂」措施遭批厭童 高鐵：近9成支持、發「乖乖」助安撫非施壓

高鐵推動「寧靜車廂」政策卻引發家長及親子團體不滿，更直言未來帶孩童搭車壓力倍增，高鐵公司今天表示，近9成民眾支持寧靜車廂政策，未來除持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」概念，也會精進親子友善作為。

高鐵公司9月22日推動寧靜車廂，卻讓不少家長反映帶孩童乘車壓力倍增，對於座位上及商品推車上擺放的寧靜車廂宣團圖卡，以及不斷有人員舉牌宣導寧靜車廂等措施，對於家長而言，都是不斷提醒他們要管制孩童不能發出聲音；也有親子團體認為，高鐵發送「乖乖」是種從寧靜車廂政策延伸出來的歧視，應更著重在服務人員的溝通訓練。

高鐵公司重申，推動車廂寧靜文化，針對「在車廂內講手機」、「欣賞影片或收聽歌曲時不用耳機」、「大聲交談」的狀況進行勸導，獲得旅客普遍支持，成效良好，並將持續推動。

高鐵公司說，公司長期宣導旅客搭車時輕聲細語、使用3C時應戴耳機，但近年智慧手機、平板等行動裝置日益普及，發出噪音影響其他旅客，相關抱怨持續增加。

根據高鐵公司所做調查，「近9成民眾支持車廂寧靜政策」，顯示更加寧靜、舒適的車廂是社會的高度共識，公司未來也將持續推廣「3C用耳機、玄關講手機、交談降低音量」的車廂寧靜概念，同時精進親子友善作為，並透過文宣等宣導措施，呼籲旅客一同響應。

針對發送貼紙及小點心，高鐵公司表示，車廂寧靜文化並非針對孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓，盼家長們安心搭乘。

高鐵表示，認同孩童是社會共同的資產，需要大家的理解與包容；孩子應在社會中成長，而非隔離，盼社會大眾能夠一同陪伴、包容孩子在長大過程中的所有笑聲與哭聲，讓台灣社會更加溫暖與美好。