「風神」颱風最快周六生成 可能東北季風共伴 恐挾劇烈雨勢全台大降溫

今天到周五台灣整體天氣還是炎熱、午後雷陣雨為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，周五、周六將有熱帶系統生成，將會主導周日至下周三的天氣，對台灣算是近期比較明顯的天氣變化。

官欣平表示，今天東半部有些雲系在偏海岸一帶，所以陸陸續續可能在偏東半側還是會有零星降雨出現，但台灣大部分地區雲量比較少，會有午後熱對流發生的情形。

今天高溫炎熱為主，官欣平表示，主要在新竹以北區域和大台北地區，以及彰化以南到屏東地區的內陸區塊，都還是有接近35、36度高溫出現，和過去幾天一樣都是屬於比較熱的天氣。未來幾天隨著後續發展的熱帶系統慢慢靠近，會有顯著的沉降發生，所以溫度在整個西半部地區，特別是竹苗一帶，溫度比較高一點，特別是在周六這天。

今明兩天的天氣以午後熱對流為主，官欣平表示，今天包含花蓮、台東山區也是下午比較顯著降雨的地方，花蓮、台東山區、高屏地區午後有局部大雨出現機率。明天和今天類似，偏向北海岸、恆春一帶，一整天還是有些零星降雨，但大致上午後雷陣雨還是嘉義以南和各地山區為主，這種情況在夜間會逐漸緩和。

後續天氣和南方海面的熱帶系統有關。官欣平表示，周三偏東風，偏東側有降雨零星。到了周四至周六，比較東側海域開始出現一個熱帶系統，未來強度會持續增強，可能在周四、周五就有可能形成熱帶性低氣壓，有可能在周六、周日就會增強為輕度颱風風神。

官欣平表示，隨著這個熱帶系統慢慢往西邊移動，它的外圍環流就會逐漸靠近台灣，特別是在周六這天，東半側水氣增多，但最主要影響期間為周日至下周三。

官欣平表示，它目前路徑是朝菲律賓呂宋島附近海域前進，還有不確定性存在，但大致上而言走南側路徑。目前看起來路徑對台灣的直接影響稍微比較低一點，可是要注意的是，它的外圍環流確實在經過時會對台灣東半側陸地造成比較明顯的降雨現象，由於周日又有東北季風南下，所以周日晚間到下周三會是氣象署特別關注的天氣重點。

降雨趨勢，官欣平表示，周日至下周二降雨特別明顯，在這之前都是午後雷陣雨為主。今天、明天差不多，周四、周五的午後雷陣雨比較是在山區零星發生，不過在北海岸、東半部、大台北山區有些局部降雨。

周六白天還是差不多的情形，以午後雷陣雨為主，不過，官欣平表示，擴展到中南部地區，有午後熱對流發生，但在東半側有顯著不太一樣的降雨出現，因熱帶系統逐漸開始靠近，周五、周六它可能已經是熱帶性低氣壓，開始有些比較強勁的風出現，帶動水氣，宜蘭、花蓮降雨比前幾天提升。

但官欣平表示，最重要還是在周日之後，東北季風和熱帶系統外圍環流的影響，北方下來的東北風，以及南側熱帶系統帶來的外圍環流，有可能在共同影響區域，尤其是北台灣，特別是山區、大台北地區、宜花東、恆春半島一帶，都是有可能出現明顯降雨，最大熱區會出現在周日至下周二。

至於降雨情形，官欣平表示，後續和颱風的路徑和強度，以及北方系統下來的時候彼此之間的位置，有相關聯性。變動仍然相當大，所以未來幾天要注意氣象署每一報的變化情形。

之後也要注意溫度降幅，官欣平表示，這幾天各地的溫度還是偏高，比較有差距是周日有東北季風南下，北部地區、宜蘭、花蓮、台東溫度都有比較明顯的下降。周日31至34度，已經開始降到29至30度。下周一甚至連中南台灣有機會降到低於30度的程度，所以周日、下周一除了降雨情形，溫度降幅也是注意重點，特別是周六特別熱，感受上的變化也是特別明顯。

官欣平表示，今天到周五炎熱有午後雷陣雨，周日晚上開始到下周三，特別注意東北季風和熱帶性低氣壓，或是後續發展成為颱風的外圍環流，彼此間的影響，北台灣的溫度先降，下周一各地溫度也會降下來。降雨會是迎風面的北部地區，特別是北部山區、大台北地區、宜花東地區，開始擴展，甚至後面延伸到中南部都會下雨。