小便泡泡多就代表腎臟壞了嗎？ 嘉榮醫師教你正確判斷蛋白尿

嘉義45歲張先生健檢發現「蛋白尿」，檢驗單上同時提示「腎臟功能疑似異常」，擔心腎臟可能出現問題。經台中榮總嘉義醫院家庭醫學科醫師白元懿診斷後，初步評估腎功能並未明顯惡化，並安排進一步檢驗與追蹤，全面檢視腎臟健康狀態，後續篩檢結果顯示腎功能正常。醫師白元懿表示，關鍵在於正確檢驗與持續追蹤。

醫師白元懿說明，腎臟的腎絲球就像「濾水器」，能將血液中的廢物過濾出去，同時保留蛋白質等有用物質。正常情況下，尿液中幾乎不會出現蛋白質；若腎絲球或腎小管功能異常，就可能出現蛋白尿。不過，並非所有蛋白尿都代表腎臟病變，例如劇烈運動、發燒、急性疾病或脫水等，都可能造成暫時性的「良性蛋白尿」，休息或補水後即可改善，不會造成長期損害。

根據國民健康署資料，台灣20歲以上成人約每8人就有1人罹患慢性腎臟病，盛行率超過12%，但超過9成早期患者並不自知。白元懿提醒，許多人以「小便有泡泡」判斷腎臟異常，其實泡泡也可能因尿液濃縮、排尿速度快或馬桶清潔劑殘留造成，並非都是蛋白尿。臨床上，蛋白尿是判斷腎臟損傷的重要指標之一，若持續存在或伴隨腎功能下降，就需高度懷疑慢性腎臟病。常見危險因子包括糖尿病、高血壓、長期使用止痛藥、腎臟炎或家族病史等。

醫師白元懿強調，發現蛋白尿不必過度恐慌，關鍵在於正確檢驗與持續追蹤。若檢查顯示蛋白尿，應回診追蹤確認，排除暫時性因素；若確診腎功能受損，則應積極控制血壓、血糖、血脂，並養成良好生活習慣，包括減鹽、戒菸、規律運動，避免長期自行服用止痛藥或偏方藥物。