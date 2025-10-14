快訊

1228噸遭判不合格 國內10家大型食品業者輸入美國麵粉原料驗出毒素

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一批由聯華製粉、台灣大食品股份有限公司等10家業者，共同輸入由美國大型農業公司「CHS Inc.」供應的「春麥」，被驗真菌毒素「赭麴毒素A」超標，共1228公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批由聯華製粉、台灣大食品股份有限公司等10家業者，共同輸入由美國大型農業公司「CHS Inc.」供應的「春麥」，被驗真菌毒素「赭麴毒素A」超標，共1228公噸在邊境被要求退運或銷毀。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境不合格資訊，一批由聯華製粉、台灣大食品股份有限公司等10家業者，共同輸入由美國大型農業公司「CHS Inc.」供應的「春麥」，被驗真菌毒素「赭麴毒素A」超標，共1228公噸於邊境退運或銷毀。另有業者輸入一批德國知名廚具品牌「Othello」於中國大陸製造的砧板，因溶出試驗不合格，被要求退運或銷毀。

前述春麥是由國內業者宏興麵粉廠股份有限公司、新竹麵粉廠股份有限公司、泰和製粉廠股份有限公司、洽發企業股份有限公司、國成麵粉股份有限公司、聯華製粉食品股份有限公司、東陽穀物股份有限公司、新生產業股份有限公司、台灣大食品股份有限公司、僑泰興企業股份有限公司共同報驗，以散裝貨輪裝運來台。

春麥為麵粉原物料，可製成各類麵粉、麵食產品。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，本次來台春麥產品共分裝在4船艙，均為美國同一廠商「CHS Inc.」產品，稽查人員檢驗發現，貨輪第1船艙所裝載春麥，真菌毒素「赭麴毒素A」含量為每公斤7微克，已超過「食品汙染物質及毒素衛生標準」規定的5微克上限，因此要求這批春麥需退運或銷毀，其餘3船艙則未檢出不合格。

劉芳銘表示，由於國內業者是共同報驗，且產品放在同一船艙，因此抽驗發現不合格，這10家業者都被判定為報驗產品不合格，食藥署針對共同報驗的進口業者，在邊境查驗從一般抽批調整為加強抽批，抽驗比率為20%至50%。

一批由「金德莊股份有限公司」輸入，德國知名廚具品牌「Othello」砧板3件組，以4%醋酸、在60℃，30分鐘溶出試驗結果，其中3件蒸發殘渣值分別為46ppm、52ppm、51ppm，依「食品器具容器包裝衛生標準」，聚丙烯為合成原料的塑膠類，蒸發殘渣合格標準為3ppm以下。劉芳銘表示，這批中國的砧板三入組在邊境必須退運或銷毀，金德莊公司邊境查驗比率調升為20%至50%。

