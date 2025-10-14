快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

早期殺蟲劑成分甲氧滴滴涕 環境部預告禁用

中央社／ 台北14日電

環境部今天預告，將殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列環境用藥禁止含有成分；過去是用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等，也常施作於農作物，目前國內無產品成分登記含有甲氧滴滴涕。

環境部化學物質管理署今天預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止，並訂定其檢出含有限值為10 MDL（MethodDetection Limit, MDL）。

化學署表示，甲氧滴滴涕是一種有機氯殺蟲劑，全球已開發國家多數禁止在農業及殺蟲劑使用甲氧滴滴涕；由於它具有生物蓄積性，並影響神經、內分泌和生殖系統，聯合國斯德哥爾摩公約已將其列為持久性有機污染物。

化學署說，經調查，目前國內環境用藥產品成分無登記甲氧滴滴涕，將其列為環境用藥禁止含有成分，對台灣環境用藥產業無影響。

根據化學署網站說明，甲氧滴滴涕是一種替代DDT的有機氯農藥，國外主要用途為殺蟲劑，可用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等昆蟲，也常施用於農作物、牲畜、動物飼料、穀倉、家庭花園及寵物等。

延伸閱讀

只因少了這6種成分？醉象秋冬保養爆紅真相曝光：一次混搭上臉就有感

日本無印必買「頭皮噴霧」台灣開賣！頭油味、乾癢都能解決

醫點名「5種零食」沒那麼健康！吃多會胖、血糖狂飆 寒天果凍也中招

食品營養成分越少就越健康嗎？你應該知道的潛藏標示陷阱

相關新聞

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

「風神」颱風最快周六生成 可能東北季風共伴 恐挾劇烈雨勢全台大降溫

今天到周五台灣整體天氣還是炎熱、午後雷陣雨為主。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，周五、周六將有熱帶系統生成，將會...

1228噸遭判不合格 國內10家大型食品業者輸入美國麵粉原料驗出毒素

衛福部食藥署今天公布邊境不合格資訊，一批由聯華製粉、台灣大食品股份有限公司等10家業者，共同輸入由美國大型農業公司「CH...

「寧靜車廂」措施遭批厭童 高鐵：近9成支持、發「乖乖」助安撫非施壓

高鐵推動「寧靜車廂」政策卻引發家長及親子團體不滿，更直言未來帶孩童搭車壓力倍增，高鐵公司今天表示，近9成民眾支持寧靜車廂...

小便泡泡多就代表腎臟壞了嗎？ 嘉榮醫師教你正確判斷蛋白尿

嘉義45歲張先生健檢發現「蛋白尿」，檢驗單上同時提示「腎臟功能疑似異常」，擔心腎臟可能出現問題。經台中榮總嘉義醫院家庭醫...

空中巨無霸的逆襲！A380傳奇落幕如何起死回生？

空中巴士2019年宣布停止A380生產線，COVID-19疫情更加速其淘汰，許多航空公司的A380提前退役。然而，時序進入2025年，情況卻出現驚人逆轉，航空公司不但願意繼續投資客艙設備的改善，機場方也調整設施適應它雙層客艙的運作，為何航空公司要重新擁抱A380？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。