早期殺蟲劑成分甲氧滴滴涕 環境部預告禁用
環境部今天預告，將殺蟲劑成分「甲氧滴滴涕」列環境用藥禁止含有成分；過去是用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等，也常施作於農作物，目前國內無產品成分登記含有甲氧滴滴涕。
環境部化學物質管理署今天預告修正「環境用藥禁止含有之成分及檢驗方法」，增訂「甲氧滴滴涕」為環境用藥製造、加工、輸入、輸出、販賣或使用禁止，並訂定其檢出含有限值為10 MDL（MethodDetection Limit, MDL）。
化學署表示，甲氧滴滴涕是一種有機氯殺蟲劑，全球已開發國家多數禁止在農業及殺蟲劑使用甲氧滴滴涕；由於它具有生物蓄積性，並影響神經、內分泌和生殖系統，聯合國斯德哥爾摩公約已將其列為持久性有機污染物。
化學署說，經調查，目前國內環境用藥產品成分無登記甲氧滴滴涕，將其列為環境用藥禁止含有成分，對台灣環境用藥產業無影響。
根據化學署網站說明，甲氧滴滴涕是一種替代DDT的有機氯農藥，國外主要用途為殺蟲劑，可用於防治蒼蠅、蚊子、蟑螂及恙蟎等昆蟲，也常施用於農作物、牲畜、動物飼料、穀倉、家庭花園及寵物等。
