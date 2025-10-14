快訊

高麗菜營養豐富「4種人」不能多吃！橫切、直切口感大不同

聯合新聞網／ 綜合報導
當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。示意圖／ingimage
當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。示意圖／ingimage

每年10月至隔年4月，是台灣平地高麗菜的盛產期，當季高麗菜不僅口感清甜、鮮嫩實惠，無論快炒、煮湯、涼拌或燉滷都十分美味。為了讓民眾在家料理更加方便，「鮮享農 YA－農糧署」近日在臉書分享高麗菜分切方法，提供快速、省時的料理技巧。

農糧署建議，若購買整顆高麗菜回家，可先將高麗菜豎立，沿中心平均剖半，再依照菜梗將每半顆高麗菜分成九宮格小塊，快速分切完成後，可依需求取用，其餘部分裝入保鮮袋冷藏保存。

若想切絲用於涼拌或配菜，則可先找出葉脈纖維方向。順著葉脈切，口感較有咬勁；垂直切，則口感較軟嫩。農糧署提醒，民眾可依搭配的料理方式及個人喜好，靈活選擇不同的切法。

根據農業部食農教育資訊整合平臺指出，高麗菜營養豐富，含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U，以及鈣、磷、鉀、有機酸與膳食纖維等多種營養素。不過，高麗菜纖維含量高且較粗糙，消化功能不佳、脾胃虛寒或腹瀉的人最好少量食用，以免不適。此外，高麗菜某些成分會抑制甲狀腺功能，因此甲狀腺功能失調者應避免大量食用。

