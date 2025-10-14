邀國際學人原民文化體驗 林佳龍：透過行動認識台灣

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍13日上午親自主持 2025 年「台灣獎助金」（Taiwan Fellowship）學人暨「留台校友會」（Taiwan Alumni Association, TAA）原住民族文化參訪活動開幕式，來自世界各地的學人、留學生出發前往新北市烏來德拉楠部落，展開一場跨國友誼的文化體驗之旅，期待學人們以行動認識台灣，讓橫跨世界的「台灣好友圈」更加緊密。

林佳龍表示，台灣被視為南島語族的發源地，他上任以來積極推動「原住民外交」，不僅展現台灣多元的文化樣貌，也希望藉此強化我國與南島國家之間的交流，並期許原住民青年躍上國際舞台，成為台灣外交的新生力軍。

林佳龍指出，學人與學生們除了透過書本與研究深入了解台灣，他也鼓勵來自世界各地的學者與青年親身走入台灣這片土地。他強調：「讀萬卷書，也要行萬里路。」外交部文化參訪行程，特別安排前往新北烏來德拉楠部落，讓來自不同國家的朋友們以行動認識台灣，深入感受泰雅族的文化與生活。

活動出發前，林佳龍特別準備台式早餐與與會學人共享，品嚐「真芳碳烤土司」的美味，同時欣賞大巴塱天藝文化藝術團帶來的原住民族舞蹈演出。林佳龍回憶，在擔任交通部長期間曾發起「潮流飲食企劃」，向世界旅客推廣台灣美食，真芳便是當時的合作店家之一，他也曾到店內用餐，「今天再次品嚐依舊美味」。

林佳龍進一步說明，自外交部於 2010 年推動「台灣獎助金學人計畫」以來，已吸引超過 1,500 位國際學者來台研究台灣及印太議題；而自 2004 年開辦的「台灣獎學金計畫」，迄今已有逾 3,000 名學生獲獎學金來台就讀。林佳龍上任後，深信這兩項計畫能強化台灣與國際間的學術合作與文化交流，因此已將「台灣獎助金學人計畫」錄取名額自 100 名提升至 125 名，「台灣獎學金計畫」則逐年增加名額。

林佳龍並指出，完成研究和學業的學人與學生們，仍透過「台灣校友會」（TAA）保持聯繫，目前全球已有 92 個分會，形成一張橫跨世界的「台灣好友圈」。林佳龍最後表示，台灣上週甫歡度中秋節，象徵家人團聚，昨日TAA 的成員再次齊聚一堂，相信這份跨國友誼也將更加緊密。

