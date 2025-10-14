高鐵寧靜車廂爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

高鐵的寧靜車廂爭議，「自行解讀的台灣人」，律師王至德表示，打從一開始，寧靜車廂政策是對於不戴耳機發出聲音的人、在車廂內講電話的人、在車廂人大聲聊天的人進行勸導的政策，根本就沒有針對「嬰兒、幼童」有任何的勸導或禁止的意思。高鐵也只好先撤下公告，一切似乎要回到原點了。

最近高鐵推行的寧靜車廂的宣導，讓在高鐵上想要好好休息的人得到一個可以安靜休息的空間，不過，王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，也讓許多孩子還在無法控制年紀的爸媽非常的焦慮，在脆上也傳出不少乘客好好「教訓」吵鬧孩童的家長的事件，雖然不知真偽，不過也讓許多爸媽感到十分的不安，深怕孩子在高鐵上發出聲響就會被高鐵的人員舉牌甚至與其他乘客發生衝突。於是在網路上開始出現不同聲音的對立。

他說，家長對於有些小孩無法被控制保持安靜感到無奈，面對其他乘客的指責也覺得委屈，有養過小孩的大都能理解，要完全控制某個年紀的小孩不要發出聲音幾乎是不可能的事情，明明自己已經很努力的讓小孩不要去干擾他人了，為什麼還是受到這些責難？每當發出反駁的時候，常會被一句「不會教就不要生啊！」頂回來，完美的示範「如何一句話激怒父母」。

王至德表示，而沒有小孩的人，也難以理解為什麼沒有小孩卻要一起承擔小孩的吵鬧，以及所帶來的不方便？再說這些人中有滿多人覺得自己活不到需要靠老人年金的年紀，所以這些小孩也跟自己沒有關係，又或是花錢坐高鐵就是想要好好休息、「我忍了這麼久，高鐵總算出手要解決這個問題了，我當然要支持，而且要幫高鐵的人員貫徹這個政策」、「總算撿到槍了，此時不開，更待何時」。

王至德表示，可是遇上態度強硬的父母，可能就會丟一句「小孩本來就沒辦法安靜啊！我有什麼辦法？」頂回來，完美的示範「如何一句話激怒沒小孩的乘客」。

不過，王至德表示，其實高鐵的公告很明確的指出「嬰兒、幼童」的部分是提供必要協助與安撫，與「若在車廂內使用3C產品如手機、平板等電子載具時，看影片及聽音樂必須配戴耳機」、「講電話時必須到玄關」等行為是不同的處理方式，也就是說打從一開始，寧靜車廂政策是對於不戴耳機發出聲音的人、在車廂內講電話的人、在車廂人大聲聊天的人進行勸導的政策，根本就沒有針對「嬰兒、幼童」有任何的勸導或禁止的意思。

至於那些以為撿到槍的人，王至德表示，可能得再等等了，因為高鐵完全沒有意思要讓小孩在車廂內不能發出聲，也因為產生這麼多爭議，高鐵也只好先撤下公告，一切似乎要回到原點了。

他說，這樣一來一往的結果就是：一、有小孩的父母不爽高鐵公告什麼爛政策。二、根本沒搞清楚的沒小孩的乘客不爽為什麼不推寧靜車廂了。三、有搞清楚的乘客不爽為什麼不禁止小孩發出聲音。四、有些乘客繼續大聲聊天、講電話，或是把影片聲音播放出來跟同車廂的人同享。五、高鐵心裡很不滿，明明就你們亂解釋，結果亂吵也算我的。

王至德表示，要求沒有小孩的人，去完全同理有小孩的人，是很難而且也不公平的一件事，與其如此，還不如設立親子車廂，讓有小孩的父母可以有一個不會被白眼的空間。

有人會說為什麼不設立「無孩車廂」？王至德表示，因為可能會有歧視或不友善兒童的問題，惹到這種議題超級麻煩，與其要沾惹這種議題，還不如開放「格鬥車廂」，是讓想吵架的乘客去裡面無差別格鬥。

王至德表示，養小孩真的滿辛苦的，但是父母沒辦法拿這一點去說服沒小孩的人。只是台灣少子化的問題實在太嚴重，除了高房價之外，如果社會仇孩的氛圍愈來愈嚴重，只會加快少子化的進程，最終必然導致台灣勞保、健保或其他社會福利政策崩壞，最後受苦的還是這一輩以及更年輕的人，政府在這些議題上可能得再加把勁了。