夏季天氣再4天、周日起大降溫 觀察準「風神」颱風是否和東北季風配合

預防熱傷害，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天整體天氣型態仍像夏天，氣溫依然偏高，各地白天高溫普遍32至34度，台北盆地、中南部內陸等通風較差地區，以及桃竹部分地區受東風過山沉降增溫影響，都有35至36度高溫發生機會，紫外線可達過量等級。

今天受太平洋高壓影響，為偏東風環境，歐宗學表示，迎風面東半部地區較容易有雲系發展或移入影響，有局部短暫陣雨機會。其他地區則以晴時多雲天氣為主，午後山區及南部局部平地，仍有小範圍的熱對流雷陣雨影響機會。

歐宗學表示，明天到周五太平洋高壓勢力的中心有稍微減弱，並且離開台灣附近的趨勢，但台灣處在北方的高壓區，以及南方的大低壓帶之間，仍是明顯的偏東風環境，天氣型態與今天相似，仍是東部迎風面有局部短暫陣雨，但水氣有機會稍減少一些。午後山區及南部仍會有熱對流雷陣雨機會，山區活動還是要注意下午時段的天氣變化。

周六上半天預估還是類似的天氣，歐宗學表示，下半天起東北季風逐漸南下，到周日開始天氣型態會有非常大的變化。迎風面北部、東半部地區水氣會明顯增多，普遍轉多雲或陰，並有較為廣泛的短暫陣雨機會。

要注意的是除了東北季風影響，歐宗學表示，目前在菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，屆時也可能已經來到台灣南方，逐漸通過巴士海峽或菲律賓附近，有機會進一步帶來水氣增多。

熱帶擾動是否會發展成為颱風「風神」，或是與東北季風配合帶來明顯雨勢，歐宗學表示，目前都還無法確定，但大台北、東半部地區從周日開始都需要注意會有較為明顯且持續的降雨發生機會。如果水氣明顯增多，西半部地區也不排除也會有短暫陣雨機會。

除了降雨以外，也需要注意強風，歐宗學表示，由於北方高壓、南方低壓的配置，台灣附近的氣壓梯度增大，陸上、海上都容易有強陣風出現，也可能會在沿海地區出現長浪，如果在這個周末到下周有安排海邊遊憩或是出海活動，要特別注意海氣象的預報資訊。

雖然天氣將要開始轉差，但歐宗學表示，好消息是氣溫也會相對轉涼，周日開始降溫，下周一各地白天高溫都有機會在30度以下，北部高溫約25至26度，早晚低溫則普遍約23至25度，相較近期的炎熱氣溫會舒適許多，且從後續預報來看，東北季風會一波波南下持續影響，北部地區暫時沒有再顯著往上回溫的趨勢，留意從本周末開始的天氣、氣溫大幅變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。