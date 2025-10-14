原民古謠是生活非表演 排灣族佳興部落感動巴黎

排灣族佳興部落日前赴巴黎，參與南島文化學術研討會，演繹歷經20年才得以重拾的古謠。為讓觀眾理解「古謠是生活、而非娛樂他人的表演」，部落婦女選擇先以日常衣著現身，待說明後再入內更換傳統服飾。慎重態度令現場動容。

位於巴黎的法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語）9月29日至30日舉辦「台灣與馬達加斯加南島語教學及文化知識發展研討會」，邀請來自台灣的國立高雄師範大學、屏東泰武鄉排灣族佳興部落、以及東語馬達加斯加語教授拉凡嘉里蘇亞（Linah Ravonjiarisoa）等參與交流。

佳興部落由9位婦女代表「普樂地文化資產傳承保護協會」出席，於為期兩日的研討會中，先演繹古謠歌舞、再帶領教唱工作坊。

協會代表邱霄鳳（idis Sadjiljapan）向東語學生與觀眾解釋，這次在巴黎演出的古謠，其實在20年前已因社會變遷幾乎失傳。為挽救語言所蘊含的文化力量，部落族人自組團隊，一句一句地向長者請教學習。

邱霄鳳說：「我們的古謠教室是在樹下、河邊或山林裡的每一塊土地。只要老人家在哪裡，我們就追到哪裡。我們用這樣的方式持續了20年，對古調與文化進行初步的復振。如今不論結婚或祭儀，我們已知如何歌唱，不需再放錄音帶。」

為打破巴黎觀眾對遙遠他方的異國想像，也讓古謠的意義源於族人生活、而非為他人提供娛樂表演，研討會主辦者、東語台灣學研究負責人劉展岳，刻意將展演安排在校園一角、而非正式舞台；亦請9位部落婦女在開唱前以日常衣著現身，待解說後再入內更換服飾，準備演出。

等待演出的10分鐘，成為研討會裡意外動人的時刻，許多觀眾表示他們更加期待了。

劉展岳接受中央社採訪時表示：「希望透過更衣的動作，讓觀眾意識到眼前的演出，已進入一種儀式狀態。」

佳興部落於研討會演唱的古謠為婚禮歌曲「太陽的女兒」，共有5首，歷時60分鐘，濃縮呈現原本需花上一整個月傳唱的新娘祝福儀式。

歌詞如一個女人的生命史，以說故事的方式，歌頌新娘的家族與容貌，提醒即將嫁作人婦的她，不要忘記自己的社會價值與責任，也不要忘記無論嫁得多遠，原生家庭始終挺你。

觀眾凱瑟琳（Catherine）向中央社記者表示，透過說明，她理解這些古謠是關於排灣族的婚禮、年輕女性、與依照社會地位而變化的傳統儀式。她說：「雖然我們說著不同的語言，但透過音樂與舞蹈，我們得以相遇。」

馬達加斯加教授拉凡嘉里蘇亞接受中央社採訪時說：「我覺得自己好像回到了家鄉！」

她指出，無論在舞蹈節奏、踏步方式，或婚禮古謠的歌詞意象，台灣與馬達加斯加的南島文化有諸多共通處。「即便我聽不懂排灣族語，卻大致能理解古謠在真實情境中的呈現方式。」

邱霄鳳接受中央社專訪時說，排灣族有句話叫「天空遮蓋的地」（liniljingan nakavulungan）。當祖先被問到：「這個世界有多大？」他們回答：「就是太陽在天空照下的地方。」

她表示，佳興部落很小，世界卻很大，我們有機會在「天空遮蓋的地」傳唱，是祖先給我們的傲氣與骨氣，讓我們去天空之下看看。」

邱霄鳳說：「參與文化傳承最美的事，是將感情與故事從老人家的口中要回來，給予下一代。文化不應當消失，因為它只要存在過，就應當被尊榮，不論它在世界的哪個角落。」