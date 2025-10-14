快訊

蘋果無痛跳槽！傳三星One UI 8.5支援iPhone轉移eSIM 新機S26有望登場

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

要變天了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五前環境偏東風，午後零星短暫雨；周六傍晚起至下周四有受第二波東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東及屏東留意易有局部較大雨勢發生的機率。

至於颱風消息，賈新興表示，熱帶擾動96Ｗ預估於周四至周五有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周五至周六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。

天氣趨勢，他說，明天至周五，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。周六，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，傍晚起受東北季風增強影響，北海岸、基隆至宜花有局部短暫雨。周日有受東北季風及颱風外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，桃園以北、宜花東和高屏並有局部雨，傍晚起至下周二，各地有陣雨。

賈新興表示，下周三，新竹以北、宜花東和屏東仍有局部短暫雨，午後台中以南有局部短暫雨。下周四，台南以北及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，短期氣候預測顯示，周日起至11月中旬，台中以北降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有連續且異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

延伸閱讀

賈新興：風神颱風周五周六恐生成 歐洲預估往台灣附近巴士海峽移動

國慶連假天氣曝 賈新興：娜克莉颱風路徑類似哈隆 下周六再有東北季風

娜克莉颱風最快明生成 賈新興曝可能路徑 國慶連假午後零星雨

可能還有颱風！賈新興曝預測路徑

相關新聞

1張圖看準「風神」颱風可能路徑 美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

關島附近的熱帶擾動96W，有機會增強為風神颱風，周日前後留意位置及發展，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前在其的東北側有...

準秋颱風神模式預報3情況包括侵台！粉專指它是關鍵 還有東北季風參戰

高氣壓持續籠罩中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署的最新高溫預報顯示，未來3天全台各地還是熱到發紅，高溫直...

好天氣倒數 周日東北季風大降溫 準「風神」颱風外圍環流挾雨勢

各地天氣晴朗炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。...

「生長板閉合」焦慮破12萬筆討論 骨齡是什麼？

懶人包｜骨齡超前＝長不高？「停經針」能救孩子身高嗎？兒童遺傳內分泌科醫師解答了。

高鐵寧靜車廂爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

高鐵的寧靜車廂爭議，「自行解讀的台灣人」，律師王至德表示，打從一開始，寧靜車廂政策是對於不戴耳機發出聲音的人、在車廂內講...

故宮百年／一窺歷代雅集 排擠蘇東坡的宋徽宗也跟風

以蘇東坡為主角的北宋「西園雅集」盛事流傳千古，成為文人文化典範、頂級雅集理想，相關著名畫作除了傳由李公麟所繪、但可能是明代作品的〈西園雅集圖〉，還有眾多不同年代畫家作品。連排擠蘇東坡的宋徽宗，也有同樣描繪文人匯聚的〈文會圖〉，意義則與〈西園雅集圖〉大不同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。