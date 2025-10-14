聽新聞
風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫
要變天了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五前環境偏東風，午後零星短暫雨；周六傍晚起至下周四有受第二波東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東及屏東留意易有局部較大雨勢發生的機率。
至於颱風消息，賈新興表示，熱帶擾動96Ｗ預估於周四至周五有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周五至周六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。
天氣趨勢，他說，明天至周五，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。周六，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，傍晚起受東北季風增強影響，北海岸、基隆至宜花有局部短暫雨。周日有受東北季風及颱風外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，桃園以北、宜花東和高屏並有局部雨，傍晚起至下周二，各地有陣雨。
賈新興表示，下周三，新竹以北、宜花東和屏東仍有局部短暫雨，午後台中以南有局部短暫雨。下周四，台南以北及宜花有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。
賈新興表示，短期氣候預測顯示，周日起至11月中旬，台中以北降雨有偏多的趨勢，宜蘭並有連續且異常降雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
