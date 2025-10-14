1張圖看準「風神」颱風可能路徑！美模式估明顯共伴效應 北東部恐暴雨

關島附近的熱帶擾動96W，有機會增強為風神颱風，周日前後留意位置及發展，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前在其的東北側有一個冷心低壓存在，短期內它們兩個會有所互動，並牽引96Ｗ稍微往北移動。但也由於在冷心低壓周圍，風切較大、且有下沉氣流，短期內不太容易有明顯發展。

但「觀氣象看天氣」表示，中後期冷心低壓會往北方移動，移入副高之間並逐漸消散，96Ｗ就重回副高導引氣流指引。

而根據目前模式預測，在周五之後路徑變數極大，「觀氣象看天氣」表示，美國模式GFS認為路徑偏北、且其環流會與東北季風產生明顯共伴效應，導致整個北部、東部降下明顯雨勢。而歐洲模式EC-AIFS、Google AI模式FNV3等AI模式，路徑則較為偏南、甚至不排除登陸菲律賓，此時。雖還是有共伴效應發生機會，但相對於GFS預報弱了不少。

未來幾天，96Ｗ會逐漸發展，並有成為颱風機率，「觀氣象看天氣」表示，雖然環流本體不一定會直接影響台灣，但周日起，隨冷空氣南下，加上颱風接近台灣東南方海域，周日前後就要密切關注了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。